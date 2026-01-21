Mittwoch, 21. Januar 2026, 21:57:13
Simple Sample: The Cashound Live Tasting #9 am 4. 3. 2026

Live auf Facebook und Youtube stellen Simple Sample und Tilo Schnabel wieder sechs Whiskies des unabhängigen Abfüllers vor

Am Mittwoch, den 4. März ist es wieder soweit: Simple Sample und The Caskhound tun sich wieder zusammen für ein Live-Tasting auf Youtube und Facebook, das neunte in der gemeinsamen Reihe. Sechs Samples sind dabei, manche exklusiv für diese Verkostung – und wie Sie dabei sein können und an die Sets kommen, erfahren Sie unten:

The Caskhound – Live Tasting #9 – 04.03.2026 – 6x2cl – AUSLIEFERUNG ab 20.02.2026!!!!

Liebe Tasting – Fans

Ja ihr seht richtig, bald ist es wieder soweit. Ein besonderes Live-Tasting und eines der beliebtestens Formate überhaupt steht an!

The Caskhound lädt zum Tasting #9

Da die letzten Tastings extrem schnell weg waren hier ein besonders früher Vorverkauf, damit auch wirklich alle die wollen auf ihre Kosten kommen.

Es sind auch wieder nur für dieses Tasting exklusive Abfüllungen dabei, schlagt zu!

Nur solange der Vorrat reicht.

 Das Live-Tasting findet statt am:

04. März 2026 um 20:00 Uhr – Live auf Facebook & YouTube statt

ACHTUNG: Die Auslieferung der Sets ab 20.02.2026!!!

Und keine Sorge, Tilo wird dieses Mal für den rechtzeitigen Versand der Flaschen sorgen

Preislich liegen wir heute bei = 29,90 € 

Hier geht es direkt zum Tasting-Set

