Neu von The Caskhound: Tilo’s Proof #13 (Glen Spey 2014) und Legends at the Bar – Chapter 2 (Clynelish 2013)

Mit gleich zwei Neuheiten von The Caskhound eröffnen wir heute den Reigen an Whisky-News für den Mittwoch. Beide Bottlings sind 12 Jahre alt, könnten aber unterschiedlicher nicht sein: Der Glen Spey 2014 aus der Serie Tilo’s Proof wurde ein Jahr lang in einem Amarone-Fass gefinisht, der Clynelish 2013 aus der Serie Legends at the Bar reifte die gesamte Zeit in einem neuen Hogshead. Das Ergebnis: zwei schon vom New Make her unterschiedliche Charaktäre zeigen dann durch die andersartige Reifung nochmals deutlich differente Tasting Notes.

Über die zwei neuen, fassstark abgefüllten Whiskys lesen Sie hier alle Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SAME AGE, DIFFERENT SOULS:

THE CASKHOUND schickt mit einem neuen Double Release zwei ungleiche Charakterköpfe ins Rennen

„Same Age, Different Soul“ – Klingt wie ein Widerspruch, schmeckt wie Absicht. THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel bringt mit diesem neuen DOUBLE RELEASE zwei ungleiche, aber charakterstarke 12-jährige Abfüllungen auf den Markt. Zwei Single Malts, zwei Reihen, zwei Welten: zum einen ein GLEN SPEY als neuestes „Tilo’s Proof“-Bottling. Die stille Speyside-Schönheit genoss ein Finish im Amarone Barrique, das ihr eine dunkle, sinnliche Tiefe bescherte, ohne ihr die florale Seele zu nehmen. Und ein CLYNELISH als zweites Kapitel der Legends at the Bar – komplett gereift in einem New Wood Hogshead, dass keine halben Sachen macht. Vanille, Zimtrinde, Tannin – das Virgin Oak hatte genug Zeit, seinen Stempel zu setzen. Der CLYNELISH-Charakter war schneller: wachsig, fruchtig, salzig, unverwechselbar. Manche Seelen lassen sich einfach nicht verbiegen …

Beide Single Cask, ungefiltert, bei natürlicher Fassstärke – und der gefährlich trinkbare Beweis, dass zwölf Jahre erst der Anfang der Geschichte sind …

Dram 1: Tilo’s Proof # 13 – GLEN SPEY 2014

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Finished for 1 year in a First Fill Amarone Wine Barrique

GLEN SPEY gehört zu den stillen Größen der Speyside – bekannt für einen besonders delikaten, floralen Destillerie-Charakter, der jahrzehntelang vor allem in großen Blends aufgegangen ist. Umso mehr weiß der Speyside Malt zu überraschen, wenn er als Single Cask ins Glas kommt. Nach elf Jahren Reifung im Ex-Bourbon-Fass genoss unser Whisky ein 12-monatiges Finish im erstbefüllten Amarone Barrique. Der kraftvolle, trockene Rotwein aus dem italienischen Veneto wird aus getrockneten Trauben gekeltert. Er bringt eine dunkle, sinnliche Tiefe mit, die dem feinen Speyside-Charakter opulente Fruchtigkeit und Tiefe hinzufügt. Sauerkirsche, Pflaume, Bitterschokolade – und darunter, unbeirrt und unverkennbar, die grasig-florale Leichtigkeit der Brennerei. Leicht und dunkel zugleich – Gegensätze, die sich anziehen.

NOSE: Zunächst recht leicht & floral: frisch gemähtes Gras, grüner Apfel, ein Hauch Bienenwachs. Darunter schiebt sich das Amarone-Fass mit weinigen Noten, reifen dunklen Sauerkirschen, Pflaumen und Brombeeren ins Bild. Dazu dezentes Kakaopulver und ein feiner Lederton. Mit etwas Wasser zeigen sich Himbeer-marmelade, Muskatnuss und sanfte Vanille.

PALATE: Vollmundig mit der typisch leicht öligen Textur von Glen Spey. Der Antrunk ist warm und fruchtsüß – Sauerkirsche, Feige, ein Hauch Pflaumenkompott. Die Bourbon-Basis liefert dezente Vanille und nussige Tiefe (Mandel, Walnuss). Die Tannine des Amarone-Barriques bringen Struktur und einen leicht adstringierenden Zug. Im Mittelpunkt stehen dabei Bitterschokolade, Eichengewürz und weißer Pfeffer.

FINISH: Mittel bis lang, angenehm trocken-fruchtig. Getrocknete Sauerkirsche und Kakao bleiben, dazu ein letzter Gruß des grasig-floralen Destillerie-Charakters, der sich tapfer unter der Rotweinschicht hält. Ausklang mit dezenter Holzwürze und einem leicht nussigen Nachhall.

51,7 % Vol. Batch Strength • Auflage 311 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Dram 2: Legends at the Bar • Chapter 2 – CLYNELISH 2013

Highland Single Malt Scotch Whisky

Fully matured in a New Wood Hogshead

CLYNELISH besitzt unter Whiskykennern seit langem Kultstatus. Dieser unverwechselbare Charakter mit Bienenwachs, einer cremigen fettigen Textur, hellen Früchten und maritimen Salznoten: sie entstehen durch lange Gärung und langsame Destillation hoch oben an der Küste Sutherlands – und lassen sich nirgendwo sonst kopieren. Dass Fässer des Highland Klassikers erst seit Kurzem wieder für unabhängige Abfüller zugänglich sind, macht jeden einzelnen Cask zu einer kleinen Rarität. Unser CLYNELISH verbrachte seine komplette Reifezeit von zwölf Jahren in einem New Wood Hogshead – kein Finish, keine Zwischenstation, nur neues Holz von Anfang an. Das Virgin Oak Cask bringt mit, was es hat: Vanille, Zimtrinde, wärmende Würze. Der Spirit hält dagegen: Wachs, Heidehonig und reife Frucht behaupten sich, treten nicht zurück – sie fügen sich ein. Ungefiltert, bei natürlicher Stärke abgefüllt, zeigt der Highlander genau das: einen Charakter, der sich nicht verbiegen lässt.

NOSE: Zuerst eine gute Portion alkoholischer Wärme – klar, das ist Cask Strength, das gehört dazu. Darunter: frisches Sägemehl, Zimtstange, Tonkabohne. Dann öffnet sich das typische Clynelish-Fundament mit Bienenwachs, Heidehonig und einem Hauch Kerzenwachs. Dazu gesellen sich noch kandierte Orange, reife Birne und etwas Aprikose. Mit einem Tropfen Wasser tritt das Wachs stärker hervor – fast wie ein warmer Wachsstift auf Holz – und es zeigen sich zarte Blütennoten.

PALATE: Mundfüllend und ölig – der Körper ist der Star. Süß kommt er rein: Honigwabe, Karamell, ein Klacks Vanillecreme. Dann zieht das Virgin Oak durch: Zimtrinde, Nelke, etwas Tannin, das leicht die Zunge belegt. Darunter die für Clynelish recht typische Frucht – Pfirsich, Mango, getrocknete Aprikose. Pur genossen ist er mächtig; ein kleiner Wasserspritzer ist kein Fehler, er macht den Whisky runder und lässt das Wachs noch besser spielen.

FINISH: Ein langer und wärmender Abgang. Erst Chili-Pfeffer, der langsam nachlässt, dann trocknende Tannine, Karamell, ein letzter Hauch Wachs. Nicht die fruchtigste Art, einen Clynelish zu verabschieden – aber eine ehrliche, kraftvolle.

57,3 % Vol. Natural Cask Strength • Auflage 276 Flaschen (0,7 l) à 87,50 Euro (UVP)

Ganz der Philosophie von THE CASKHOUND verpflichtet, kamen beide Abfüllungen ungefärbt, ohne Kühlfiltrierung und in Fassstärke in die Flasche. Ab Mittwoch, 10. Juni 2026 ist das Double Release online bei uns sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen