Ende September, also in gut sechs bis sieben Wochen, wird eine interessante Special Edition der neuseeländischen Pōkeno Destillerie den deutschen Markt über den Importeur Kammer-Kirsch erreichen: Der Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer Single Malt Whisky ist eine limitierte Auflage, die mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde und die gesamteZeit in First Fill Bourbon-, Virgin American Oak-, Muskat- und Manuka Honig-Fässern reifte.

Was Sie von diesem neuen Whisky aus Neuseeland (dort wurde ja bekanntlich die Film-Trilogie gedreht) erwarten können, lesen Sie hier:

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Pōkeno veröffentlicht Sammleredition zum 25-jährigen Jubiläum von Der Herr der Ringe

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der legendären Filmtrilogie Der Herr der Ringe hat die neuseeländische Pōkeno Whisky Company in Zusammenarbeit mit Syzygy Forge den Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer Single Malt Whisky kreiert. Die offizielle Sammleredition vereint Whiskys, die vollständig in First Fill Bourbon-, Virgin American Oak-, Muskat- und Manuka Honig-Fässern gereift sind. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Single Malt, der die Magie und Atmosphäre Mittelerdes sensorisch interpretiert.

Unter Verwendung ausschließlich regionaler Zutaten und reinem neuseeländischem Quellwasser stellt Pōkeno einzigartige, innovative Single Malts her, die die Kultur und das Klima dieses bemerkenswerten Landes verinnerlichen.

Für den Ringbearer Single Malt kamen vier unterschiedliche Fassarten zum Einsatz, deren Zusammenspiel dem Whisky Tiefe, Charakter und Balance verleiht. Virgin American Oak sorgt für Struktur und vollmundige Würze, während Muskat-Fässer Süße und aromatische Komplexität beisteuern. First-Fill-Bourbon-Fässer intensivieren reichhaltige Frucht- und Vanillearomen. Den finalen Akzent setzen Fässer, die zuvor Manuka-Honig enthielten und dem Whisky feine Honignoten sowie eine charakteristische neuseeländische Handschrift verleihen.

Die Komposition überzeugt durch ihre Ausgewogenheit und Präzision: Keine Fasskomponente dominiert, vielmehr greifen alle Einflüsse harmonisch ineinander und entfalten nach und nach ihre Vielschichtigkeit. In der Nase zeigen sich feine Honignoten, reife Obstgartenfrüchte und dezente Eichenwürze. Am Gaumen folgen Aromen von geröstetem Getreide, goldgelben Früchten und subtilen Gewürzen, die sich zu einem komplexen und zugleich harmonischen Geschmacksbild verbinden. Der lange, weiche Abgang wird von angenehmer Wärme und einer dezenten Süße getragen.

Der Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer Single Malt Whisky erscheint in limitierter Auflage mit 46 % vol.und richtet sich gleichermaßen an anspruchsvolle Whisky-Enthusiasten wie an Fans der The Lord of the Rings-Editionen. Die hochwertig gestaltete Geschenkverpackung macht die Abfüllung auch optisch zu einem besonderen Sammlerstück. Die ikonische Bildsprache Mittelerdes weckt Erinnerungen an die stimmungsvollen Landschaften und die einzigartige Atmosphäre der Fantasiewelt von J.R.R. Tolkien.

Der exklusive Import und Vertrieb in Deutschland erfolgt über Kammer-Kirsch. Die limitierte Edition wird voraussichtlich Ende September im ausgewählten Spirituosenfachhandel sowie im qualifizierten Onlinehandel zu einem UVP von 98€ erhältlich sein.