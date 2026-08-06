R.I.P. June O’Connell – Gründerin der Skellig Six18 Distillery

Wie das Irish Whiskey Magazine auf seiner Facebook-Seite soeben berichtet, ist June O’Connell, die Gründerin der Skellig Six18 Distillery im County Kerry unerwartet verstorben.

Bild: LinkedIn

Nach einer erfolgreichen Karriere als Juristin (unter anderem als Partner in einer der größten fünf Kanzleien in Dublin und einer fast zehn Jahre dauernden Selbstständigkeit) gründete sie im Juli 2016 die Skellig Six18 Distillery in Cahersiveen im County Kerry, ihrer ursprünglichen Heimat. Mit der Gründung dort wollte sie bewusst Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region schaffen. Auch der Name Six18 hat einen lokalen Bezug: Er spielt auf die 618 Steinstufen an, die im 6. Jahrhundert von Mönchen in den Felsen der UNESCO-Welterbestätte Skellig Michael geschlagen wurden, um das Kloster auf dem Gipfel zu erreichen.

In Deutschland sind die Whiskeys der handwerklich arbeitenden Brennerei seit drei Jahren über irish-whiskeys.de erhältlich.

Unser Beileid zu diesem tragischen und viel zu frühen Verlust gilt der Familie, den Freunden und den Mitarbeitern der Brennerei.