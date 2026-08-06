Blended MaltNeue WhiskysSpeysideVerkostungsnotiz

House of Hazelwood bringt „Calm Waters“ 1992 Vintage Blended Malt

Der Blended Malt vereint "gehaltvolle Speysider" und ist auf 297 Flaschen limitiert.

Mit dem auf 297 Flaschen limitierten „Calm Waters“ 1992 Vintage Blended Malt veröffentlicht House of Hazelwood, ein Unternehmen der Familie Grant, eine Hommage an den River Spey. Der „Calm Waters“ 1992 Vintage Blended Malt vereint in sich Speyside-Malts mit mehr Körper, natürlich wie bei allen Bottlings von House of Hazelwood aus den Privatfässern der Familie, und wurde mit 52,1% vol. Alkoholstärke aus  first fill und refill sherry butts in die Flasche gebracht. Er besitzt laut House of Hazelwood eine große Komplexität und einen Abgang, der so lang ist wie der Spey selbst.

Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Nose

Rich and aromatic. Notes of treacle toffee and liquorice on the nose underpinned by a complex herbal influence with flourishes of fennel and linseed.

Palate

The palate brings further weight and depth, a full-bodied mouthfeel and a character that is at once indulgent and intense before meandering towards an exceptionally long, lingering finish.

Wer eine der 297 Flaschen sein Eigen nennen will, kann die Abfüllung zum Preis von 950 Pfund im Webshop von House of Hazelwood oder über die deutschen Fachhändler erwerben, wenn diese den „Calm Waters“ 1992 Vintage Blended Malt in ihrem Sortiment haben.

Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand

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