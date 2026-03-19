Serge verkostet: Ein buntes Allerlei aus Blends und Blended Malts

Neun Blends und Blended Malts sind es heute, die Serge in seiner Verkostung im Glas hat (eigentlich ist auch ein Single Malt dabei, aber den mag Serge eher nicht und deshalb augenzwinkernd auch eher nicht zu den Single Malts zählen).

Das Spektrum der Abfüllungen umfasst diesmal Blends und Blended Malts für Dich und mich, so zum Beispiel Turntable und Scallywag oder die am Dienstag für Deutschland vorgestellte CRN57°-Serie aus der Cairn Distillery, und für „distinguierte Genießer“ zwei Blended Malts von House of Hazelwood. Sollte also jeder etwas für sich finden.

Hier die Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Ascent of Drams 10 yo ‘Phase One, Spark’ (49.4%, Decadent Drinks, Online Exclusive, blended malt, refill sherry hogshead, 100 bottles, 2025) 86 Scallywag ‘The Winter Edition’ (52.4%, Douglas Laing, Speyside blended malt, Ice Wine casks finish, 2025) 81 Turntable ‘Track 07 – Born to be Wild’ (53%, blended scotch, 2025) 85 The Ileach ‘Ruby Port’ (48.5%, OB, for Germany, cask #25/0032) 65 Stocking Filler 2011/2024 (46%, Royal Mile Whiskies, blended malt) 85 CRN57° 12 yo (43%, OB, blended malt, +/-2025) 84 CRN57° 30 yo (43%, OB, blended malt, +/-2025) 90 House of Hazelwood 33 yo ‘The Tops’ (51.6%, OB, Legacy Collection, blended malt, 1st and refill sherry, 523 bottles, 2022) 89 House of Hazelwood 36 yo ‘Queen of the Hebrides’ (43.4%, OB, The Legacy Collection, Islay blended malt, 274 bottles, +/-2024) 92

Als Titelbild haben wir uns das Gebäude der Cairn Distillery von Gordon & MacPhail ausgesucht, hier sehen Sie den wunderschönen Raum, in dem die Brennblasen stehen: