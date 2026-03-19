Bimber Distillery ehrt Musiklegende Falco mit exklusiver Shoulders of Giants Whisky-Edition

Wenn man sich für Musik interessiert und jemand aus Österreich nennen sollte, dann ist die Antwort rund um den Globus wahrscheinlich der Name Falco. Österreichs berühmtester Musikexport seit Mozart widmet die Bimber Distillery in ihrer Shoulder of Giants Serie eine eigene, sehr limitierte und österreich-exklusive Abfüllung aus einem Bourbon Einzelfass – zum 40jährigen Jubiläum des Welthits „Rock me Amadeus“, das Falco gemeinsam mit Rob & Ferdi Bolland produziert hat.

Der Bimber Shoulder of Giants Falco Edition Whisky ist mit 57,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt und auf 241 Flaschen für den österreichischen Markt limitiert – er ist exklusiv über den Weisshaus Shop erhältlich.

Mehr über den Bimber Shoulder of Giants Falco Edition Whisky inklusive der Tasting Notes, die übrigens in unserer Redaktion als Ergebnis einer Blind Selection entstanden sind, finden Sie nachfolgend.

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Wien, Österreich / London, UK – Die renommierte Bimber Distillery präsentiert in ihrer Serie Shoulders of Giants eine außergewöhnliche Hommage an eine unvergessliche österreichische Musiklegende: Die Bimber Shoulders of Giants Falco Edition. Diese exklusive Abfüllung feiert das 40-jährige Jubiläum des Welthits Rock Me Amadeus. Mit diesem Song erreichte Falco als bislang einziger deutschsprachiger Künstler die Spitze der US-Billboard-Charts – ein wahrer Meilenstein der Musikgeschichte.

Eine erfolgreiche Partnerschaft

Die Salud Spirits GmbH ist der stolze Importeur für Bimber in Österreich und hat bei dieser Abfüllung eng mit der Destillerie zusammengearbeitet. Das Team ist unglaublich stolz darauf, dass Falco, eine wahre österreichische Legende, in der angesehenen Shoulders of Giants-Serie geehrt wird. Um sicherzustellen, dass diese einzigartige Edition ihren Weg zu Fans und Sammlern findet, hat sich Salud Spirits mit dem Premium-Spirituosenhändler Weisshaus.at als exklusiven Verkaufspunkt zusammengetan.

Maria Kitsati, Geschäftsführerin von Salud Spirits, teilt ihre Begeisterung über diese Partnerschaft:

„Wir freuen uns außerordentlich und sind stolz darauf, dieses fantastische Projekt exklusiv über unseren Handelspartner Weisshaus.at zu veröffentlichen. Darüber hinaus sind wir sehr glücklich und dankbar für die überaus angenehme Zusammenarbeit mit der Falco Privatstiftung unter der Leitung von Wolfgang Kosmata.“

Ein Meisterwerk aus dem Ex-Bourbon-Fass

Dieser exklusive Single Malt London Whisky (57,9% Vol., 0,70l) verbrachte seine Reifezeit im ehemaligen Bourbon-Fass Nummer 448. Durch diese sorgfältige Reifung entfaltet der Whisky ein besonders intensives und komplexes Geschmacksprofil. Jede Flasche ist ein echtes Sammlerstück, von dem eine streng limitierte Auflage von 241 Flaschen exklusiv für den österreichischen Markt bestimmt ist.

Das Fass wurde persönlich von Bernhard Rems, Herausgeber und Geschäftsführer von Whisky Experts, ausgewählt. Er teilt seine Verkostungsnotizen zu dieser besonderen Abfüllung:

„Die Abfüllung aus dem Bourbon-Fass ist sehr gelungen, sie zeigt die Charakteristika einer hervorragenden Bourbon-Fass-Reifung. Frisch und zitrusartig in der Nase, entfalten sich am Gaumen die süßen Noten von Quercus alba (Weiß-Eiche) mit fruchtigen Tönen. Ein paar Tropfen Wasser schaden nicht, fügen aber auch nichts hinzu. Für mich ist dieser Whisky ein absoluter Keeper.“

Eine musikalische Zeitreise

Um Falcos unvergleichliches Erbe weiter zu würdigen, bietet die Edition ein besonderes interaktives Erlebnis. Auf jeder Flasche befindet sich ein QR-Code, der die Käufer auf eine exklusive Landingpage führt. Dort können Fans die Tribute-Single 40 Years On entdecken – eine musikalische Ode an den Ausnahmekünstler und das beeindruckende musikalische Lebenswerk, das er hinterlassen hat.

Bevorstehende Tastings und Aktionen

Zur Feier dieser besonderen Veröffentlichung sind derzeit offizielle Release-Tastings und Aktionen in und um Wien in Planung. Diese exklusiven Veranstaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit der Falco Privatstiftung und anderen Falco-bezogenen Institutionen organisiert und bieten Fans die einmalige Gelegenheit, diesen außergewöhnlichen Whisky zu erleben und gleichzeitig das Vermächtnis der österreichischen Ikone zu ehren.

Verfügbarkeit

Die streng limitierten 241 Flaschen für den österreichischen Markt sind exklusiv über Weisshaus.at unter den folgenden Links erhältlich:

Bimber Shoulder of Giants Falco Edition Whisky 57,9% vol. 0,70l | Weisshaus Shop