Bimber Distillery veröffentlicht Spirit of the Underground Series Release No. 8

Ab heute bis 14. Oktober werden die vier neuen Bottlings der Spirit of the Underground Serie der Bimber Distillery in einem Los-System vergeben, es ist dann die achte Veröffentlichung in der bei Sammlern sehr beliebten Serie, die die Stationen der Londoner U-Bahn zum Thema hat.

Die vier Flaschen des Release No. 8 sind wie folgt:

Elephant and Castle – Re-Charred Cask (Ref: 381/54) – 56,5% vol. – 320 Flaschen

– Re-Charred Cask (Ref: 381/54) – 56,5% vol. – 320 Flaschen Kew Gardens – Ex-Bourbon Cask (Ref: 253) – 57,4% vol. – 278 Flaschen

– Ex-Bourbon Cask (Ref: 253) – 57,4% vol. – 278 Flaschen Marble Arch – Tawny Port Cask (Ref: 531/48) – 56,9% vol. – 340 Flaschen

– Tawny Port Cask (Ref: 531/48) – 56,9% vol. – 340 Flaschen South Kensington – Ex-Bourbon Cask (Ref: 409) – 58,1% vol. – 262 Flaschen

Steve Rush, der Head of Marketing der Bimber Distillery, sagt zur neuen Veröffentlichung:

“We’re delighted to reveal the next four stations joining The Spirit of the Underground Collection. Two of these remarkable expressions have been matured exclusively in Ex-Bourbon Barrels, whilst the other two have been finished in a Tawny Port and a Re-Charred Cask – each contributing its own unique character to our fruit-forward single malt London whisky.”

Die neuesten vier Abfüllungen der Bimber Spirit of the Underground Collection sind ab dem 10. Oktpber über eine Verlosung direkt auf der The Spirit of the Underground-Website von Bimber erhältlich. UVP der Bottlings: nach wie vor £135 pro Flasche.

Insgesamt werden in der gesamte Serie 44 Flaschen aufgelegt werden – es stehen also noch Release No. 9 bis 11 vor der Türe.