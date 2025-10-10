Copenhagen Distillery gewinnt Goldmedaille und Master Award bei Luxury Masters in London

Dass World Whisky längst den Kinderschuhen entwachsen ist, merkt man auch in den Regalen der Whisky-Fachgeschäfte. Dort tummeln sich neben den Abfüllungen der klassischen Whiskyländer auch immer mehr Bottlings aus heimischer Produktion und aus Ländern, bei denen man nicht zuerst an Whisky denkt. Was sie alle eint: sie haben sich ihren Ruf über die Jahre hart erarbeitet.

Eines dieser Länder ist Dänemark, wo mittlerweile die Whiskybrennereien als Teil der Genusskultur des Landes gesehen werden. Neuester Beweis für die Qualität, die dort produziert wird, ist der Gewinn der Goldmedaille und des Master Awards bei den Luxury Masters in London für die Copenhagen Distillery. Dort ist man stolz darauf, Handwerk, Kunst und Wissenschaft im Whisky der Brennerei zu kombinieren – wie sich das zeigt und welche Whiskys man dort anbietet, das können sie in der Presseaussendung nachlesen, die wir von der Brennerei erhalten haben:

Kunst, Handwerk und Wissenschaft: Einzigartiger dänischer Whisky erhält internationale Anerkennung

Copenhagen Distillery wird bei den Luxury Masters in London für seine innovativen Arbeiten mit dänischem Terroir, Langzeitfermentation und einzigartigen handgefertigten Fässern ausgezeichnet.

Im Copenhagen Distillery in der Kløvermarksvej in Kopenhagen ist Whisky nicht nur ein Getränk – es ist eine Begegnung von Kunst, Handwerk und Wissenschaft.

Bei den diesjährigen Luxury Masters in London wurde der kompromisslose Ansatz der Brennerei mit einer Goldmedaille und dem begehrten Master Award – eine der höchsten Anerkennungen der Branche – gewürdigt.

Der Whisky RAW wurde von der Jury als „ein Obstgarten, der überquillt vor grünen Äpfeln, Conference-Birnen, Wiesenblumen und weißem Pfeffer“ beschrieben, während RARE, die Whisky-Edition der Brennerei auf der Basis des alten nordischen Urkorns Dinkel, Gold für ihren einzigartigen und besonders dänischen Ausdruck erhielt.

„Wir arbeiten im Spannungsfeld zwischen Natur und Wissenschaft“, erklärt Master Distiller Lasse Öznek, der einen Hintergrund in der pharmazeutischen Entwicklung hat. „Das gibt uns ein tieferes Verständnis für die Chemie von Fermentation, Destillation und Fasslagerung – und die Freiheit, etwas zu schaffen, das vollkommen unser Eigenes ist. Als Besonderheit verwenden wir natürliche Milchsäurebakterien aus dänischer Bio-Gerste und fermentieren über ungewöhnlich lange Zeiträume, um neue und spannende Nuancen aus dem Rohstoff zu entwickeln.“

Handwerk, das von Hand – und im Kopf – geformt wird

Jedes einzelne Fass im Copenhagen Distillery wird von einem einzigen Fassbinder handgefertigt, speziell für die Brennerei entwickelt, um deren Aroma- und Texturprofil optimal zu unterstützen. Die Kombination aus Präzision, Geduld und Neugier hat Copenhagen Distillery zu einem Pionier eines neuen nordischen Whisky-Stils gemacht – ein Ausdruck, der auf skandinavischer Natur, reinen Rohstoffen und kompromissloser Ästhetik basiert.

„Wir sehen Whisky als lebendige Kunst“, sagt Öznek. „Wie Musik, bei der das Zusammenspiel von Rohstoff, Zeit und Handwerk etwas schafft, das nicht wiederholbar ist. Es ist unverwechselbar dänisch, und genau darin liegt unsere Stärke.“

Ein kreatives Kraftzentrum in Kopenhagen

Im ehemaligen Industriegebiet an der Kløvermarksvej, das sich heute zu einem aufstrebenden gastronomischen und kulturellen Zentrum entwickelt, fungiert die Brennerei auch als Konzertort und hochwertige Cocktailbar. Hier treffen Geschmack, Musik und Wissen in Workshops, Konzerten und Events aufeinander, die Gäste mit der Leidenschaft für Spirituosen, Sinnlichkeit und Innovation verbinden.

Neuheit: REFINED no.3

Als nächsten Schritt in der Entwicklung präsentiert Copenhagen Distillery nun REFINED no.3 – hergestellt aus dänischer Bio-Malz und gereift in sorgfältig ausgewählten handgefertigten ungarischen Eichenfässern. Ein Whisky, der Kunst, Handwerk und Wissenschaft in einem vollendeten Erlebnis vereint.

Über Copenhagen Distillery

Copenhagen Distillery wurde 2014 gegründet und brachte 2020 seinen ersten Whisky auf den Markt. Die Brennerei produziert Whisky, Gin und Aquavit und hat sich als Vorreiter eines nordischen Whisky-Ausdrucks etabliert, geprägt von Kunst, Handwerk und Wissenschaft.

Die Produkte der Brennerei werden in ganz Nordeuropa geliefert, und ab einem Bestellwert von 100 € ist der Versand kostenlos.

Die Brennerei beherbergt außerdem eine Cocktailbar, einen Veranstaltungsort und Schulungsräume für Privatpersonen und Unternehmen.

Geöffnet Donnerstag bis Samstag von 13–22 Uhr oder nach Vereinbarung. Web: www.copenhagendistillery.com

