Copenhagen Distillery feiert fünf Jahre Whisky-Produktion

Die 2014 gegründete Copenhagen Distillery brachte im Februar 2020 ihren ersten Single Malt Whisky auf den Markt, und kann deshalb in 2025 das fünfte Jahr ihrer Whisky-Produktion feiern. Zu diesem kleinen Jubiläum erscheint Copenhagen Raw No.5, in den jährlich erscheinenden Abfüllungen dieser Reihe stellt die Brennerei „einen Prozess der Entwicklung, Innovation und Erforschung der Herstellung des perfekten Whiskys“ dar.

Raw No.5 wurde aus 100 % biologischer dänischer Gerste hergestellt und reifte in getoasteten 225-Liter-Fässern aus ungarischer Eiche. Die neuesete Abfüllung der Serie ist als „Verbesserung seiner Vorgänger“ beschrieben und weist Aromen von reifem Steinobst, Heidehonig, Gerstenmalz und Eiche auf, gefolgt von süßer Rohrzuckermelasse, Kokosnuss, Vanille, weißem Pfeffer, Nelken und ungarischer Eiche am Gaumen.

Master distiller Lasse Öznek erläuterte die Entwicklung des Whiskys so:

“With each iteration of Raw, we have come closer to our vision of excellence, with the flavour and complexity evolving each time. Raw No. 5 represents the closest we’ve come to achieving what we consider to be a truly revolutionary whisky, and we won’t stop short of creating the very best of the best.”