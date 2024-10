Copenhagen Distillery reift Whisky in Aquavitfässern

Die Copenhagen Distillery aus Dänemark, die sich gerne als „rebellische“ Brennerei bezeichnet, bietet ihren in Aquavitfässern gereiften Whisky gemeinsam mit dem britischen Kaufhaus Harvey Nichols zum Verkauf an. Copenhagen Distillery x Harvey Nichols Rare Aquavit Cask Whisky ist Teil der Rare Collection, ist exklusiv bei Harvey Nichols zu einem Preis von £275 (das wären etwa 330 €) erhältlich, und dies wohl auch online. Der Whisky wird auch in der Fifth Floor Bar im Londoner Knightsbridge-Flagshipstore ausgeschenkt.

Der dunkel heidehonigfarbene Whisky, mit einem Alkoholgehalt von 49 % abgefüllt, präsentiert, wie bei The spirits business zu lesen ist, Noten von skandinavischem Kümmel, Fenchel, süßen Zitrusfrüchten, Honig, Getreide und Eiche mit leichten Anklängen von Anis, getrockneter Papaya und grünen Blättern. Die Noten werden im Abgang von Vanille, weißem Pfeffer und Nelken begleitet, mit Eichentanninen, Zedernholz und Leder.

Die Partnerschaft zwischen der Copenhagen Distillery und dem Luxuskaufhaus sei ein „Meilenstein“ für die Brennerei, heißt es weiter. Es ist ihre erste Zusammenarbeit in Großbritannien und ein Schritt weg von traditionellen Whisky-Normen. Copenhagen Distillery wurde 2014 gegründet und ist die einzige Brennerei in Dänemarks Hauptstadt. Sie produziert kleine Batches unter Verwendung von 100 % biologischen dänischen Zutaten.