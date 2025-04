Whisky im Bild: Whisky Fair Rhein-Ruhr 2025 – Eindrücke vom ersten Messetag am Samstag

Auch in diesem Jahr empfing die Whisky Fair Rhein-Ruhr, wie bereits im letzten Jahr, am ersten Veranstaltungstag ihre Besuchenden mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. In der Classic Remise in Düsseldorf bieten wieder Händler, Importeure und Distributoren, Destillerien und unabhängige Abfüller ihre Auswahl an feinen Spirituosen und Weiterem rund um die Genuss-Kultur an. Den hochwertigen Rahmen bildet die historische Industriekultur der Classic Remise, ergänzt von den hochwertigen und historischen Fahrzeugen, die dort ausgestellt sind.

Ihre Fortsetzung findet die Whisky Fair Rhein-Ruhr am heutigen Sonntag. Um 12.00 Uhr öffnen die Türen der Classic Remise. An der Tageskasse sind Tickets für diese Whisky-Messe erhältlich. Um 19.00 Uhr endet dann die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2025, und wir freuen uns bereits auf die Neu-Auflage im kommenden Jahr.

Begleiten Sie uns auf unserem Rundgang über Whisky Fair Rhein-Ruhr. Wir wünschen viel vergnügen und gute Unterhaltung: