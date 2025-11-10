Rolf Kaspar GmbH stellt Adelphi’s Regional Range und Adelphi’s Private Stock Reserve vor

So etwas wie die Nachfolger der Abfüllungen ‚Fascadale‘, ‚Laudale‘ oder ‚Liddesdale‘ ist die neue Serie Regional Range des unabhängigen Abfüllers Adelphi. Diese Reihe und die ersten ihrer Bottlings sowie Adelphi’s Private Stock Reserve stellt die Rolf Kaspar GmbH heute vor:

Neu: Adelphi’s Regional Range + Adelphi Private Stock Reserve Peated

Der eine oder andere mag sich noch an Adelphi-Abfüllungen erinnern mit der Bezeichnung ‚Fascadale‘, ‚Laudale‘ oder ‚Liddesdale‘. Abgefüllt mit einer gehobenen Trinkstärke von 46%vol. und preislich günstiger angesiedelt als die Einzelfassabfüllungen in Fasstärke sind dies die Gemeinsamkeiten mit der neuen Serie von Adelphi – Adelphi’s Regional Range.

Adelphi’s Highland Single Malt

(Teaninich)

46%vol., 10yo, Refill Sherry & Bourbon

1.800 Flaschen weltweit, UVP 46,95 EUR

Adelphi’s Speyside Single Malt

(Glen Elgin)

46%vol., 10yo, Refill Sherry & Bourbon

1.800 Flaschen weltweit, UVP 46,95 EUR

Adelphi’s Islay Single Malt

(Caol Ila)

46%vol., 10yo, First Fill Sherry & Bourbon

1.800 Flaschen weltweit, UVP 47,95 EUR

Unsere beharrlichen Nachfragen haben uns in der Vergangenheit immer wieder den Klassiker Private Stock Reserve als peated Fasstärke beschert. Zumindest gibt es diesen jetzt wieder – peated und zumindest in gehobener Trinkstärke von 46%vol.

Adelphi’s Private Stock Reserve

Blended Scotch Whisky

46%vol., Sherry & Bourbon, 1.800 Flaschen weltweit, UVP 36,95 EUR