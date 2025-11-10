In nicht ganz drei Wochen findet wieder Irish Whiskey Wochenende statt. Dem Pre-Opening am 28. November mit Livestream folgen am 29. und 30. November zwei Tage mit viel Irish Whiskey und Live Master Classes.
Der genaue Ablauf des vielseitigen Programms steht nun fest, hier alle aktuellen Infos zum Irish Whiskey Wochenende:
Irland pur: Der Fahrplan für das Irish Whiskey Wochenende 2025
Irland pur erwartet alle Teilnehmer beim Irish Whiskey Wochenende 2025. In seiner diesjährigen Ausgabe bietet das beliebte Onlinefestival wieder ein volles Programm für Freunde des irischen Whiskeys und all jene, die einfach gute Whiskeys und exklusive Proben, verbunden mit umfassenden Herstellerinformationen verbinden möchten. Dabei kommt natürlich die passende, irische Stimmung nicht zu kurz. Der Fahrplan für das Wochenende verspricht Einiges.
Irish Whiskey Wochenende: Das Programm
Den Auftakt zum Irish Whiskey Wochenende bildet ein Pre-Opening Livestream am Freitagabend. Ab 20:30 Uhr lädt das Festivalteam um Mareike Spitzer ein, die ersten Whiskeys genüßlich zu verkosten. Als lockere Einstimmung gedacht, können sich Teilnehmer so früh auf das Festival einstimmen und auch Fragen zum Ablauf stellen. Der Stream läuft über Facebook und Youtube.
Schließlich startet dass eigentliche Event am Samstag um 15:30 Uhr mit einer Begrüßung. Die erste Masterclass beginnt um 16 Uhr. Hierzu erwartet Gastgeberin Mareike Spitzer einen Vertreter der Hinch Distillery. Drei weitere Masterclasses vervollständigen den Samstag. Darunter bildet Mareike Spitzer um 19:15 Uhr den Abschluss mit der Vorstellung ihrer neuesten Einzelfassabfüllungen.
Am Sonntag eröffnet das Festival um 14:30 und mit der ersten Masterclass um 15 Uhr. Um 18:15 Uhr startet die letzte Präsentation des Tages. Gast ist die Clonakilty Distillery.
Samstag und Sonntag: Alle acht Masterclasses im Überblick
Der Samstag
15:30 Uhr – Begrüßung
16:00 Uhr – Hinch Distillery
17:00 Uhr – The Liberator Whiskeys
17:45 Uhr – Pause
18:15 Uhr – Blackwater Distillery
19:15 Uhr – Irish-Whiskeys.de Single Casks
Der Sonntag
14:30 Uhr – Begrüßung
15:00 Uhr – Ahascragh Distillery
16:00 Uhr – Boann Distillery/The Whistler
16:45 Uhr – Pause
17:15 Uhr – Crolly Distillery
18:15 Uhr – Clonakilty Distillery
Beim Irish Whiskey Wochenende live dabei sein
Das Irish Whiskey Wochenende ist traditionell ein beliebtes Mitmachfestival. Zu jedem der einzelnen Hersteller sind Tastingsets erhältlich. So können Teilnehmer in den jeweiligen Masterclasses live mitverkosten. Hierbei erhält jeder Teilnehmer Zugang zum gesamten Festival, egal wie viele Tastingsets er erworben hat. Zudem sind Tagessets verfügbar um an allen Masterclasses mitzuverkosten.
Dazu bietet die Onlineplattform eine Chatfunktion um Fragen zu stellen, mit anderen zu kommunizieren oder Tastingnotes zu teilen. Diese interaktive Atmosphäre unterstreichen in den Pausen Musikeinspieler mit klassischem Irish Folk.
Alle Informationen zum Irish Whiskey Wochenende 2025 bietet die Festivalwebseite www.irish-whiskey-wochenende.de sowie die dazugehörigen Social Media-Kanäle.