Das Irish Whiskey Wochenende 2025: Save the Date!

Was im Pandemiejahr 2020 startete, hat sich zu einer festen Größe entwickelt, und findet selbstverständlich auch in diesem Jahr seine Fortsetzung:

Der Termin für das Irish Whiskey Wochenende 2025 ist der 29. und 30. November.

Wie gewohnt streamen die Veranstalter mehrere Masterclasses live, das Online-Festival mit breit gefächerten Tastingangeboten wird auch in diesem Jahr um irische Folkmusik ergänzt.

Die Vorankündigung des Irish Whiskey Wochenende 2025 finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Im kommenden Herbst kehrt das Irish Whiskey Wochenende zurück auf die Bildschirme deutscher Whiskeygenießer. Das beliebte Online-Festival rund um die Whiskeys der Grünen Insel findet dieses Jahr am 29. und 30. November statt. Laut Veranstalter Irish-Whiskeys.de erwartet Whiskeygenießer auch in 2025 wieder ein breit gefächertes Tastingangebot von irischen Brennereien, unabhängigen Abfüllern und Whiskey Bondern.

Irish Whiskey Wochenende: Online Festival seit 2020

Das Irish Whiskey Wochenende fand seine Ursprünge im Pandemiejahr 2020. Während Besuchermessen allerorts den Gesundheitsvorkehrungen zum Opfer fielen, luden die Irish Whiskey Experten um Mareike Spitzer zum ersten Online-Festival rund um die irischen Spirituosenwelt ein. Nach mittlerweile fünf Editionen ist das Event aus dem Jahresplaner der Whiskeyfreunde nicht mehr wegzudenken. Hierzu sagt Mareike Spitzer:

“Nach dem Festival ist vor dem Festival. Wir freuen uns sehr, dass wir stets schon sehr früh von der Community nach dem nächsten Termin gefragt werden. Die Vorfreude ist da jedes Jahr spürbar.”

In 2025 findet das Festival am 29. und 30. November statt. Über zwei Tage streamen die Veranstalter mehrere Masterclasses live. Dabei wird wieder ein diverser Mix an Craft-Destillen und innovativen Abfüllern mit ihren außergewöhnlichen Whiskeys begeistern. Zuschauer können im Vorfeld Probensets zu den einzelnen Sessions erwerben und auf diesem Wege live mitverkosten. Für ein authentisches Flair wird das zweitägige Programm um irische Folkmusik ergänzt.

Line up 2025: Details in den kommenden Monaten

“Die Teilnehmerliste werden wir über den Sommer nach und nach bekannt geben. Die Probensets sind dann rechtzeitig zum Festival in unserem Onlineshop erhältlich,” erklärt Mareike Spitzer. Aktuelle Details finden sich auch auf der Festivalwebseite www.irish-whiskey-wochenende.de und auf Instagram und Facebook. Das Social-Media-Handle lautet @irishwhiskeywochenende.