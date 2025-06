„Auch in Irland wird es eine Marktbereinigung geben müssen“ – Mareike Spitzer (Irish Spirits) im Gespräch

Der Name Mareike Spitzer ist in Deutschland untrennbar mit irischem Whiskey verbunden – seit 2012 importiert und verkauft sie Whiskey aus Irland. Damals war diese Kategorie noch ein absolutes Nischenprodukt und die Renaissance des irischen Whiskeys erst am Anfang. Heute genießt irischer Whiskey, auch dank Menschen wie Mareike Spitzer, weite Verbreitung und hohes Ansehen.

In diesem Jahr hat Mareike Spitzer ein neues Unternehmen gegründet: Irish Spirits. Gemeinsam mit Christos Baos von Liquid ReVelation wird sie den Vertrieb und die Vermarktung irischen Whiskeys auf eine neue Basis stellen. Der Shop irish-whiskeys.de wird dabei natürlich weiter bestehem bleiben.

Anlässlich der Gründung der neuen Firma haben wir Mareike Spitzer zu einem Gespräch über die Entwicklung des irischen Whiskeys seit der Gründung des Online-Shops, die aktuelle Marktsituation und die Beweggründe für die Gründung von Irish Spirits eingeladen. Unser Interview finden Sie nachstehend:

Mareike Spitzer

F: Mareike, Du hast als Pionierin irischen Whiskey abseits der großen Destillerien mit irish-whiskeys.de nach Deutschland gebracht. Kaum jemand kennt die Marktentwicklung so gut wie Du. Gibt uns bitte einmal Deinen Eindruck, wie sich der Markt für irischen Whiskey in Deutschland seit der Gründung von irish-whiskeys.de entwickelt hat.

Mareike Spitzer: Unsere Reise begann mit dem Launch des Onlineshops in 2012. Bis 2017 hat sich der Markt eher langsam entwickelt und die ersten Jahre von Irish Whiskeys waren reine Pionierarbeit. Wir mussten immer wieder sehr viel erklären und in einem von Scotch seit Jahrzehnten dominierten Markt schwere Türen für den irischen Whiskey öffnen. Nicht alle Türen haben sich damals geöffnet. Nach einer Zeit wurde die Whiskeygemeinde und mit ihr der Markt offener. Insbesondere da schließlich viele Destillerien, aber auch vor allem Marken hinzu kamen. Das hat zu Beginn für viel Interesse an irischem Whiskey gesorgt und wir wuchsen auf dieser Welle mit. Allerdings wurde der Markt teilweise auch regelrecht überschwemmt. Dadurch ist die Konkurrenz innerhalb des irischen Sektors viel größer geworden. Doch leider hat irischer Whiskey insgesamt in Deutschland noch immer nicht das Ansehen, das er verdient hätte. Vor allem weil viele Importeure Marken an Bord nahmen ohne gleichzeitig etwas für die Vermarktung der Kategorie zu tun. Ein bis zwei irische Marken zu vertreiben, scheint Standard, ohne jedoch viel in deren Entwicklung zu stecken. Gleiches gilt für viele Marken, die deutlich mehr in den Markenaufbau und das irische Grundrauschen investieren könnten.

F: Wie siehst Du die aktuelle Situation? Vom Marktgeschehen sind ja auch die Iren nicht unbeeinflusst, und man hört von hier und dort, dass auch einige irische Brennereien zu kämpfen haben.

Mareike Spitzer: Ja, auch in Irland haben die Destillerien zu kämpfen. Das betrifft vor allem die ganz Großen und die neuen Hersteller ohne große finanzielle Reserven. Midleton und Tullamore DEW haben bereits die Produktion gedrosselt. Kleine Ginbrennreien sind bereits pleite gegangen. Angesichts der vielen Marken denke ich aber auch, dass es generell eine Marktbereinigung geben muss. Dabei wird sich zuallererst Qualität durchsetzen und eine clevere und authentische Markenstrategie. Einfach nur am Markt verfügbar sein, wird hier nicht ausreichen. Das gilt sowohl für die Marken als auch deren Importeure.

F: Am 1. März hast Du das Unternehmen Irish Spirits gegründet. Was ist die Grundidee hinter Irish Spirits? Warum hast Du das Unternehmen gegründet? Wie agiert es am deutschen Markt und wie verändert sich die Positionierung von irish-whiskeys.de?

Mareike Spitzer: Mit Irish Spirits setzen wir einen deutlich stärkeren Fokus auf unser Distritubtionsgeschäft und unsere Arbeit als Importeur. Wir trennen Irish Spirits bewusst von unserem Onlineshop irish-whiskeys.de ab. Jener besteht nach wie vor und im gewohnten Umfang als größter Onlineshop für irische Spirituosen für unsere Verbraucherkunden fort. Doch mit Irish Spirits legen wir einen Schwerpunkt auf die Distribution. Dabei können wir uns stärker als bislang auf den Aufbau und Vertrieb unserer Marken konzentrieren, individuelle Vermarktungskonzepte entwickeln und enger mit dem Handel zusammenarbeiten.

F: Christos Baos von Liquid ReVelation ist darin für Sales und Marketing zuständig. Was genau ist Liquid Revelation, und wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Mareike Spitzer: Christos spezialisiert sich mit Liquid ReVelation auf den Aufbau von Marken. Seine Expertise ergänzt unsere eigene hervorragend. So verfolgen wir gemeinsam das Ziel. unser Markenportfolio optimal im deutschen Handel zu platzieren.

F: Wo liegen die Vorteile für die irischen Partner (Destillerien, Bonder)?

Mareike Spitzer: Durch ein vergrößertes Team und die Bündelung von Kompetenzen können wir uns nun noch gezielter auf einzelne Marken konzentrieren und diese mit maßgeschneiderten Marketingstrategien besser positionieren. Außerdem erhalten sie erstklassiges Fachwissen aus allen den deutschen Markt betreffenden Bereichen. Das macht uns zum optimalen Partner für ihr Markenwachstum.

F: Und welche Vorteile dürfen sich die Handelspartner in Deutschland vom neuen Unternehmen erwarten?

Mareike Spitzer: Die Handelspartner profitieren nun von einer klaren Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse und der ihrer Kunden, Schulungen und einer insgesamt intensiverer Betreuung. Wir können nun jeden Handelspartner individuell betreuen und noch besser analysieren, welche unserer Produkten am besten in das jeweilige Portfolio passen. Dieses mehr an Fachwissen und individueller Betreuung wird langfristig zu besseren Absatzergebnissen in einem derzeit schwierigen Marktumfeld führen.

F: Der Online-Shop irish-whiskeys.de bleibt ja weiter bestehen. Aber: welche der beiden Unternehmen werden wir in Zukunft auf den Messen begegnen?

Mareike Spitzer: Auf den Messen werdet ihr zukünftig immer Irish Spirits begegnen, denn Irish Spirits ist der Repräsentant unseres Markenportfolios. Unser Onlineshop ist dagegen ein exzellenter Vertriebskanal für den Verbraucher, jedoch von der eigentlichen Markenarbeit losgelöst. Übrigens, in Zukunft dürft ihr euch aber auf noch mehr „Irland erleben“ an unserem Messestand freuen.

F: Was sind die Pläne für die Zukunft? Wo siehst Du Irish Spirits in drei oder fünf Jahren?

Mareike Spitzer: Wir wollen weiterhin die Kategorie des irischen Whiskeys in Deutschland besser positionieren. Abseits der großen bekannten Marken gibt es gerade für Whiskeykenner so viele tolle Produkte zu entdecken. Hierfür wollen wir eine Leidenschaft wecken, die ansteckt. Hierzu wird sich das Team vergrößern und wir werden gezielte Aktionen und Events veranstalten. Eine der ersten Umsetzungen werdet ihr bereits in diesem Jahr sehen können 🙂

Vielen Dank für das Interview!