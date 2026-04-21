Neu bei Irish Spirits: Copeland Single Malt 26.1 – Der erste Malt des Jahres

Über den Spezialisten für irische Spirituosen und Importeur Irish Spirts kommt jetzt eine neue Abfüllung der in Donaghadee liegenden Mikrobrennerei The Copeland Distillery auf den Markt in Deutschland. Copeland Single Malt 26.1 ist der erste Malt des Jahres der kleinen Destille, mehr Details in der Aussendung von Irish Spirits:

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Copeland Single Malt 26.1: Der erste Malt des Jahres

Erst seit Januar ist die irische The Copeland Distillery mit ihrem breiten Spirituosensortiment auch in Deutschland erhältlich. Nach dem erfolgreichen Launch der Markenreihe folgt nun frischer Stoff für Whiskeygenießer: Copeland Single Malt 26.1 ist der erste Malt des Jahres der kleinen Destille von der Nordostküste Irlands.

Kraftvolle Fassreifung: Copeland Single Malt 26.1

Erst seit Frühjahr 2025 erscheinen in kleinen Batches die ersten selbstdestillierten Whiskeys von The Copeland Distillery. Mit Erfolg – denn die ersten, zunächst nur in Irland erhältlichen Abfüllungen gingen rasend schnell über die virtuelle Shop-Theke der Brennerei. Dennoch kamen wenige Flasche vom Copeland Single Malt 25.3 jetzt im Januar auch nach Deutschland. Mit dem Copeland Single Malt 26.1 erwartet die hiesigen Whiskeygenießer nun der erste Single Malt des neuen Jahres.

Dabei handelt es sich um einen zweifach destillierten Malt Whiskey, gereift in einer Kombintion aus Ex-Pinot Noir und Ex-Shiraz Barriques. Zuvor enthielten diese den hauseigenen Copeland Rum. 860 Flaschen in fassstarken 57,8 Prozent Volumen ergab das Batch, welches nun in Irland und Deutschland verfügbar ist.

Importeurin Mareike Spitzer von Irish Spirits kommentiert:

“Nach dem erfolgreichen Launch der Copeland-Produkte freuen wir uns sehr über die nächste Abfüllung. Das Vorgänger-Batch erhielt auf den jüngsten Messen bereits viel Zuspruch, so dass wir uns sicher sind, dass Copeland Single Malt 26.1 erneut ganz dem Geschmack der Leute entsprechen wird.”

Über Irish Spirits

Irish Spirits ist DER deutsche Distributionspartner für außergewöhnliche Spirituosen aus Irland. Mit einem Portfolio aus aufstrebenden Herstellern und innovativen Marken steht Irish Spirits an der Speerspitze des irischen Marktes für qualitativ hochwertige Premiumspirituosen. Zusammen mit dem deutschen Fachhandel und der Gastronomie macht Irish Spirits diese für Genießer bundesweit auf neue Weise erlebbar.