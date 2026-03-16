Das Pinzgauer Unternehmen Fass Manager erweitert sein Portfolio und übernimmt in Österreich den Vertrieb für die Copeland Distillery und Thomond Gate Whiskey. Offiziell präsentiert werden die beiden Marken auf dem Vienna Whisky Festival, das am 17. und 18. April in den Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei stattfinden wird.

Die ersten Abfüllungen beider Destillerien sind allerdings ab sofort für den österreichischen Markt verfügbar und können ab heute im Webshop unter bottledbyfm.com vorbestellt werden.

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Irische Doppelspitze zum St. Patrick’s Day: Der Fass Manager übernimmt Copeland und Thomond Gate

Bruck an der Großglocknerstraße / Donaghadee / Limerick, 16. März 2026 – Pünktlich zum St. Patrick’s Day verkündet der in Bruck ansässige Whiskyspezialist Fass Manager eine bedeutende Erweiterung seines Portfolios. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Uncharted Whisky holt Inhaber und Spirituosen-Experte Alexander Trauner nun zwei Hochkaräter der grünen Insel exklusiv nach Österreich: die Copeland Distillery und Thomond Gate Whiskey.

Premiere am Vienna Whisky Festival

Whisky-Liebhaber haben schon bald die Gelegenheit, die Neuzugänge persönlich kennenzulernen. Beide Marken werden im Rahmen des kommenden Vienna Whisky Festivals offiziell präsentiert. Als besonderes Highlight wird es zu beiden Destillerien jeweils eine exklusive Masterclass geben.

Während Fans bei der Copeland Masterclass tief in den „Coastal Spirit“ Nordirlands eintauchen, bietet die Thomond Gate Masterclass die seltene Chance, die Wiedergeburt der Limerick-Whiskey-Tradition anhand handverlesener Abfüllungen hautnah zu erleben.

Handwerk und Geschichte im Fokus

Mit der Copeland Distillery aus Donaghadee zieht maritimer Charme in das Sortiment ein. Die kleine Craft-Brennerei steht unter dem Motto „Filled with Coastal Spirit“ für authentische Destillate, die direkt von der nordirischen Küste inspiriert sind.

Komplementiert wird das Duo durch Thomond Gate Whiskey. Die Marke lässt die historische Whiskey-Tradition Limericks wieder aufleben und begeistert Kenner mit handverlesenen Small-Batch-Abfüllungen und exklusiven Single Casks, die das goldene Zeitalter des irischen Whiskeys ehren.

Exklusiver Vorverkauf mit Überraschung

Die ersten Abfüllungen beider Destillerien sind ab sofort für den österreichischen Markt verfügbar. Passend zum Launch können Fans und Sammler ihre Flaschen ab heute im Webshop unter bottledbyfm.com vorbestellen.

Besonderes Highlight für Schnellentschlossene: Jede Vorbestellung, die im Rahmen des Launch-Zeitraums getätigt wird, erhält ein kleines „Surprise Special“ als Dankeschön direkt mitgeliefert.

„Wir freuen uns, pünktlich zum irischen Nationalfeiertag diese beiden außergewöhnlichen Partner im Portfolio zu begrüßen. Sowohl Copeland als auch Thomond Gate passen perfekt zu unserer Philosophie, handwerkliche Qualität und echte Geschichten von kleinen Herstellern nach Österreich zu bringen“, so Inhaber Alexander Trauner.

Über den Fass Manager

Der Fass Manager, mit Sitz in Bruck an der Großglocknerstraße, ist ein Whiskyconnaisseur, der sich auf exklusive Spirituosen und handverlesene Fässer spezialisiert hat. Unter der Leitung von Alexander Trauner kuratiert das Team ein Portfolio für anspruchsvolle Genießer, das Transparenz und echtes Handwerk in den Mittelpunkt stellt.

www.bottledbyfm.com