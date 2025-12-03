Das in Bruck an der Glocknerstraße in Österreich ansässige Unternehmen Fass Manager bietet mit dem „Sparplan“ eine neue Methode, zum eigenen Whiskyfass zu kommen. Mit monatlichen Zahlungen auf ein Fass (die ersten Angebote stammen aus Irland und sind entweder gereifte Fässer oder solche, die mit New Make befüllt sind) kann man nach einiger Zeit ebenso das eigene Whiskyfass besitzen.

Mehr dazu hat Fass Manager in der nachfolgenden Presseinfo zusammengefasst:

Fass Manager – Whiskeyfässer jetzt auch per Sparplan

In den letzten vier Jahren hat sich der Fass Manager als Spezialist für den Kauf von Whiskyfässern etabliert. Wir arbeiten hiermit vielen Partnerunternehmen auf den britischen Inseln zusammen, um unseren Kundinnen und Kunden die bestmöglichen Angebote unterbreiten zu können.

Bis dato war es nur möglich, Fässer im Ganzen zu erwerben. Das macht es zwar schön übersichtlich, hat aber den Nachteil, dass man da dann schon etwas Geld in die Hand nehmen muss.

Da der Wunsch nach einem Sparplan schon lange an uns herangetragen wurde, haben wir uns nun einen Partner gesucht, mit dem wir uns softwareseitig so aufstellen konnten, damit wir die Prozesse und Abläufe so einfach wie möglich gestalten können. Danke an die Damen und Herren von Icosense aus Zell am See, die uns hier tatkräftig unterstützen

Wie sieht das im Detail aus?

Und so können wir nun auch Sparpläne auf Whiskeyfässer anbieten. Für den Start haben wir hier Irish Single Malt Whiskey zur Verfügung, in einer Variante mit Newmake oder in einer Variante mit Whiskey, der bereits fünf Jahre lang gereift ist.

Die standardmäßige Anspardauer beträgt je nach Variante bis zu 12 Jahre. Ab € 100,- monatlich ist man dabei und kommt in den Genuss des eigenen Whiskeyfasses.

Weitere Infos unter: Fass Manager

Gerne beantworten wir auch Ihre Anfragen per Mail an manager@fass.management

Wir freuen uns auf Sie!