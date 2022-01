Mit dem Fass Manager zum eigenen Fass

Mit dem Fass Manager stellt sich heute in neuer Dienstleister vor, der Interessierten beim Erwerb eines eigenes Fasses seine Unterstützung anbietet. Er hat über seine Partner Zugriff auf verschiedene Fässer, unter anderem in Schottland und Irland, und kann auch beim Verkauf oder Abfüllung eines Fasses assistieren. Alles Weietre finden Sie in der Pressemitteilung, die uns heute erreichte:

Das eigene Whiskyfass, mit dem Fass Manager ist es möglich!

Viele Whisky-Enthusiastinnen und -Enthusiasten träumen schon lange davon, ein eigenes Whiskyfass zu besitzen. Aber für die meisten unter uns war das bis dato immer ein wenig umständlich und mit sehr viel Aufwand verbunden.

Wir bringen diese Möglichkeit nun zu Ihnen. In den USA, in UK, in Irland und vielen weiteren Ländern gehört ein eigenes Whiskyfass in vielen Kreisen schon zum guten Ton, mit unserer Hilfe erreicht dieser Service nun auch den deutschsprachigen Raum.

Mit großer Sorgfalt und in vielen Gesprächen haben wir Partner gefunden, die unser Vertrauen verdienen.

Wir haben über unsere Partner Zugriff auf Fässer aus vielen namhaften Destillerien in Schottland und Irland.

Aber auch der eine oder andere Bourbon oder World Whisky ist verfügbar.

Ebenso ist eine feine Auswahl an Rumfässern verfügbar. Und von Zeit zu Zeit haben wir auch noch weitere fassgelagerte Spirituosen im Angebot.

Egal ob Sie den Whisky nur als Geldanlage sehen oder ob es um Ihren persönlichen Genuss geht. Wir finden den richtigen Whisky für Sie.

Sie führen ein Hotel oder ein Restaurant und möchten Ihren ganz eigenen Whisky im Angebot haben? Kein Problem, wir designen das Etikett für Ihre eigene Abfüllung gemeinsam mit Ihnen.

Sie sind Vertreter eines Whisky-Clubs und sind auf der Suche nach einer Clubabfüllung? Gemeinsam finden wir den richtigen Clubwhisky für Sie.

Ihre Firma feiert ein Jubiläum und Sie möchten Ihren Geschäftspartnerinnen und -partnern ein ganz besonderes Geschenk machen? Was gäbe es besseres als Ihren Jubiläumswhisky?

Sie sind unabhängiger Abfüller? Auch für Sie haben wir Fässer auf Lager, die in Kürze ihren Sweetspot erreichen.

Was tun, wenn ich den Whisky aber nicht abfüllen lassen will?

Auch dafür gibt es Möglichkeiten. Sie können ihr Fass oder Ihre Fässer an einen interessierten Abnehmer verkaufen, auch hier stehen wir Ihnen mit unserem Partnernetzwerk zur Seite.

Oder Sie lassen Ihre Fässer versteigern. Dank unserer Partner haben wir auch hierfür Lösungen an der Hand.

„Von der Erstberatung über den Erwerb bis hin zum Exit über Abfüllung oder Verkauf: Wir begleiten Sie während der gesamten Reise mit Ihren Fässern.“ Alexander Trauner

Neugierig geworden? Weitere Infos finden sie unter www.fass.management. Gerne beantworten wir auch Ihre Anfragen per Mail an manager@fass.management

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Fass Manager e.U.

Alexander Trauner

Fichtenweg 5, 5671 Bruck an der Großglocknerstraße, Österreich

Tel: +43 6545 93083

manager@fass.management

www.fass.management