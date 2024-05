Brown-Forman Global Travel Retail stellt Benriach 50 Years Old vor

Brown-Forman Global Travel Retail stellte auf der TFWA (Tax Free World Association) Asia Pacific Exhibition & Conference in Singapur den bislang ältesten Whisky ihrer Brennerei Benriach vor. Am 21. September 1966 wurde das Bourbon-Fass 2383 mit ungetorftem Benriach New Make befüllt und nach 50 Jahren mit 44,5 % Vol. abgefüllt. Weltweit werden nur 37 Flaschen des Benriach 50 Years Old erhältlich sein, wobei fünf Abfüllungen für den Bereich Global Travel Retail vorgesehen sind. Die UVP liegt bei £25,000 (was etwas mehr als 29.000 € wären).

Zu den Verkostungsnotizen gehören Aromen von Eiche, Kastanie, Maraschinokirsche und sanftem Akazienhonig. Am Gaumen sollen der Whisky honigartige Datteln, zarte Eichengewürze und anhaltende Apfel-, Birnen- und Grapefruitspuren hervorbringen.