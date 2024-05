Die Loch Lomond Group veröffentlicht die Remarkable Stills-Kollektion ihrer Loch Lomond Distillery exklusiv für den Reiseeinzelhandel. Diese umfasst vier Abfüllungen, die alle ohne Kühlfiltrierung auskommen: Loch Lomond Remarkable Origins, Loch Lomond Remarkable Alchemy, Loch Lomond Remarkable Ingenuity 13 Year Old und Loch Lomond Remarkable Copper.

Remarkable Origins fängt, wie es in der Beschreibung heißt, den charakteristischen Stil von Loch Lomond mit Zitrus- und Obstgartenfruchtnoten ein, und erhielt ein Finish in American oak casks. In einer 1-Liter-Flasche abgefüllt, hat der Whisky einen Alkoholgehalt von 46,1 % Vol..

Remarkable Alchemy lagerte in kolumbianischen Eichenfässern und kombiniert Zitrus- und Obstgartenfruchtnoten mit einem rauchigen Anflug. Der Whisky ist ebenfalls in einer 1-Liter-Flasche erhältlich und hat einen Alkoholgehalt von 46,8 % Vol..

Remarkable Ingenuity 13 Year Old kombiniert Spirituosen aus Straight-Neck- und Swan-Neck-Stills und bildet den Stil der Brennerei ab, fügt aber im Abgang eine Schicht mit einem Hauch von Pfeffer und Muskatnuss hinzu. Gefinisht in schwedischen Eichenfässern, kam der Whisky mit 47,3 % Vol. in die 1-Liter-Flaschen.

Laut der Loch Lomond Group bildet Remarkable Copper der Höhepunkt der Kollektion. Der Spirit stammt aus Straight-Neck- und Swan-Neck-Stills. Um den fruchtigen und blumigen Charakter der Spirituose zu beeinflussen, wurde hier das head cooling angewendet (mehr zur Loch Lomond Distillery und ihren unterschiedlichen Stills können Sie im Bericht unseres Besuchs der Brennerei erfahren). Der Single Malt reifte in ehemaligen Bourbonfässern und bietet Aromen von tropischen Früchten und Vanillesirup. Mit einem Alkoholgehalt von 48,1 % Vol. kam der Whisky in 70-cl-Flasche.

Unverbindliche Preisempfehlungen oder ähnliches konnten wir dem Artikel bei The moodie davitt report nicht entnehmen.