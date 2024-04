Mit seiner demnächst stattfindenden Tour von Musiklegende Rod Stewart mit zwölf Terminen im Mai, Juni und Juli in Deutschland und Österreich kommt auch sein Blended Scotch Wolfie‘s Whisky zu uns (wir stellten Ihnen den Whisky bereits kurz vor). Der Whisky stammt aus der Loch Lommond Distillery, sein Malt-Anteil liegt bei 25 Prozent und ist mit 40 % Vol. abgefüllt.

Zusätzlich wird es in Deutschland und Österreich mehrere lokale Veranstaltungen rund um die Tour sowie ein Gewinnspiel geben. Zu Gewinnen gibt es hier eine Reise inklusive Begleitung nach Las Vegas zu einem Konzert von Rod Stewart, mit ihm und seiner Band kann dann auch Backstage der Wolfie‘s Cocktails genossen werden.

Das Rezept des Appletini sowie alles Weitere zu Wolfie‘s Whisky finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir vom Importeur und Distributor Kirsch Import erhalten haben:

Let the good times roll: Rod Stewarts Wolfie‘s Whisky kommt nach Deutschland

Stuhr, 09.04.2024 Im Rahmen seiner anstehenden Tournee schenkt die Musiklegende Rod Stewart Deutschland seine zweite Leidenschaft ein: Wolfie‘s Whisky. Der fruchtig-rauchige Blended Scotch ist eine Hommage an ihn als Person und sein Lebenswerk.

Rod Stewart ist mit etwa 250 Millionen verkauften Tonträgern und Singles einer der weltweit erfolgreichsten Musiker. Seine unverkennbar rauchig-sanfte Stimme, sein Stil und sein Songwriting haben viele Genres der populären Musik geprägt. Aufgrund seiner Leistungen für die Musikwelt wurde der gebürtige Londoner zum „Commander of the Order of the British Empire“ ernannt. Seinen Namen darf er seitdem mit den Buchstaben „CBE“ versehen. Seit 2016 ist er zudem offiziell ein „Sir“, nachdem er im Buckingham Palace für seine Verdienste um Musik und Wohltätigkeit zum Ritter geschlagen wurde.

Rods zweite Leidenschaft

Rod Stewart hat als Sohn schottischer Zuwanderer eine zweite Leidenschaft neben der Musik: Whisky. Seit 2023 gibt er seinen guten Geschmack mit Wolfie’s an Fans sowie Spirituosen-Liebhaberinnen und -Liebhaber weiter. Jetzt bringt der vielfache Musikpreisträger und Komponist seinen schottischen Blend nach Deutschland. Die Markteinführung erfolgt im Rahmen der anstehenden Tournee des Rockstars „One last time“ mit zwölf Terminen im Mai, Juni und Juli in Deutschland und Österreich.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock ’n’ Roll-Wurzeln, Americana und schottischem Erbe bringt Wolfie‘s frischen Wind auf den Whiskymarkt. An den Ufern des Loch Lomond in der gleichnamigen Brennerei von einem Expertenteam mit jahrzehntelangem Know-how in der Whiskyherstellung destilliert, ist Wolfie‘s ein schottischer Klassiker aus regionalen Rohstoffen. Der Malt-Anteil liegt bei 25 Prozent.

Das Design von Wolfie‘s spiegelt Rod Stewarts Rock’n’Roll-Erbe wider, ergänzt mit subtilen Anspielungen auf seine Wahlheimat USA. Oder mit seinen Worten:

„Für mich steht Wolfie‘s für die Sorglosigkeit meiner wilden Tage und die Vorfreude auf das, was das Leben noch zu bieten hat – let the good times roll!“

In Anlehnung an den Eröffnungstitel von Rods Album „Vagabond Heart“ aus dem Jahr 1991 prangt der Text „Rhythm of My Heart“ auf dem Boden der Flasche. Mit dem Lied spielt der Weltstar auf sein schottisches Erbe an. Dafür adaptierte er die Melodie des traditionellen Volksliedes „Loch Lomond“.

Musik im Glas

Die Auswahl der Fässer ist stimmig: Als Hommage an die großen Erfolge, die Rod Stewart in den USA feierte, und an seine dortigen Lebensjahre, reift Wolfie‘s in ehemaligen Bourbon Casks. Im Aroma kennzeichnen den Blend Zimtaromen, frische Vanille und Bratapfel – inspiriert von warmem Apfelkuchen, Rods Lieblingsdessert. Geschmacklich zeigt der Blend süßen Torf, rauchig wie die Stimme des Sängers. Zudem schmeckt Wolfie‘s nach Birnensirup und Vanille, bevor er mit kandierten Zitrusschalen und einer sanften Eichenwürze ausklingt. Rod selbst trinkt seinen Wolfie‘s auch gern in seinem Lieblingscocktail: dem Appletini. Ob pur oder gemixt: Wolfie‘s Blend ist Musik im Glas.

Appletini

Rod Stewarts Favorite

Zutaten:

3,5 cl Wolfie‘s Whisky

2,5 cl Apfelbrand oder -geist

5 cl Apfelsaft

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Shaker auf Eis schütteln und in eine gekühlte Cocktailschale abseihen. Nach Belieben mit Apfel garnieren.

Mit Wolfie´s nach Las Vegas

Zur Einstimmung auf den Launch von Wolfie‘s Whisky wird es in Deutschland und Österreich mehrere lokale Veranstaltungen rund um die Tour geben sowie ein globales Gewinnspiel. Der oder die glückliche Gewinnende wird mit Begleitung nach Las Vegas zum Konzert von Rod Stewart eingeflogen und darf mit dem Star und seiner Band Backstage Wolfie‘s Cocktails genießen. Die Hotelübernachtung, Transfers und Taschengeld sind ebenso inklusive. Um teilzunehmen, muss lediglich der QR-Code am Flaschenhals gescannt werden, der zu der Anmeldeseite führt. Nach dem Hochladen eines Fotos vom Kaufbeleg fehlt nur noch das nötige Quäntchen Glück.

Über Wolfie‘s Whisky/Rod Stewart

Wolfie‘s Whisky ist ein Blended Scotch Whisky mit 40 Volumenprozenten, der in Zusammenarbeit mit Rod Stewart aus schottischen Rohstoffen in Schottland hergestellt wurde. Rod Stewart gehört zu den weltweit erfolgreichsten Musikern. Er ist einer der wenigen Stars, die in jedem Jahrzehnt ihrer Karriere mit Alben in den Charts vertreten waren. Der gebürtige Brite erhielt unzählige der höchsten Auszeichnungen der Branche, darunter zwei Einführungen in die Rock and Roll Hall of Fame, den ASCAP Founders Award für Songwriting, New York Times-Bestsellerautor, Grammy™ Living Legend und 2016 wurde er offiziell zu „Sir Rod Stewart“ ernannt, nachdem er im Buckingham Palace für seine Verdienste um Musik und Wohltätigkeit zum Ritter geschlagen wurde.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.