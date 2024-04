Weitere Neuheiten bei Kirsch Import: Holyrood Distillery Embra, Old School Malt und Symington’s Choice

Wir haben Ihnen bereits am Dienstag die Neuheiten vorstellen können, die via Kirsch Import in den Handel gelangen. Heute kommen noch sechs weitere interessante Abfüllungen dazu:

Embra aus der Holyrood Distillery, Old School Malt sowie vier Abfüllungen aus Symington’s Choice.

Auch diese sollten im Lauf der nächsten Tage im Handel erhältlich sein.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das Tor zu Torfwhisky: Holyroods neuer Single Malt Embra

2019 gegründet, bringt die Holyrood Distillery nach über 100 Jahren die Single-Malt-Produktion zurück nach Edinburgh. Inspiriert, aber nicht diktiert von der Vergangenheit, verbindet die Craft-Brennerei handwerkliche Tradition mit kühnen, neuen Ideen – etwa durch das Experimentieren mit Malzsorten, Fermentation und speziellen Fässern, angelehnt an Edinburghs reiches Brauereierbe. Wie sich der Forschergeist auf Whisky auswirkt, zeigen nicht mehr nur die „New Makes“ der Brennerei.

Embra ist Holyroods zweites Release. Der Single Malt wird „Peatheads“ schmecken – und er ist zugleich die Antwort für alle, die bislang keinen Torfwhisky trinken.

Er fängt zwar die klassischen, kräftigen Raucharomen und Texturen ein. Durch Schokolade, Kekse sowie helle Früchte ausbalanciert, ist er aber besonders für neue Whiskytrinker zugänglich.

Dafür wurde Embra zu 56 Prozent aus Torfmalz gebrannt und dreifach in einer Kombination aus First Fill Bourbon Barrels, Islay Quarter Casks und New American Oak Barrels gereift.

Benannt nach einem umgangssprachlichen Ausdruck für Edinburgh, wird Embra von einem illustrativen Design geziert, das von Abbildungen des Heiligen Leonard inspiriert ist. Denn: Holyrood befindet sich nicht nur in der St. Leonard’s Lane in Edinburghs Southside. St. Leonard war zudem der Schutzpatron der Fassbauer.



Weitere Infos zum Whisky gibt es auf der Holyrood-Website.

Holyrood Distillery Embra – Peated

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Islay Quarter Casks, New American Oak Barrels

8.188 Flaschen (insgesamt)

43,6% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes



Nase: Zitronenschale, Rosskastanie, mit Anklängen von Pfefferminze und leichtem Hickory-Rauch.

Gaumen: Waffelkekse, dunkle Schokoladenmousse und Noten von erdigem Highland-Torfrauch.

Nachklang: Birnenkompott mit rundem, sauberem Finish.

Alter Schotte!

Signatory Old School vereint mindestens 31 Jahre alte Malts

Herausragende Malts der vergangenen Jahrzehnte in einer Flasche vereint: Der Signatory Old School Malt wurde in den 90er Jahren aus 104 Single Malt Scotch Whiskys verschiedener Jahrgänge sorgfältig verblendet, um dann in Sherry Butts zur Perfektion zu reifen. Die jüngsten Bestandteile verbrachten insgesamt jedoch mindestens(!) 31 Jahre in Eichenfässern.

Die Blend-Zusammensetzung dürfte gestandenen Scotch-Fans Freudentränen in die Augen treiben: Mit dabei sind kostbare Single Malts von Brennereien, die heutzutage geschlossen und/oder demoliert sind.



Dazu zählen unwiederbringliche Whiskys von Banff, Brora, Coleburn oder Dallas Dhu, Glen Mhor, Killyloch und Littlemill sowie Lochside und Port Ellen.

Old School Malt

Signatory Vintage Blended Malt Scotch Whisky

Mind. 31 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Sherry Butts

1.148 Flaschen (insgesamt)

43,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Für Anspruchsvolle ausgewählt: Edle Single Casks der Reihe Symington’s Choice

Andrew Symington ist Experte im Aufspüren exklusiver Scotch Whiskys. Für die Signatory-Serie „Symington’s Choice“ trifft er persönlich eine Auswahl aus seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit besonders lang gereiften Fässern.

Mit dabei sind einige der berühmtesten Brennereien Schottlands – vertreten z.B. durch den im Oloroso Sherry Butt gereiften, maritim-fruchtigen Bunnahabhain 2001/2024.



Als Single Malt weitgehend unbekannt ist der Name Longmorn. Dabei produziert die Speyside-Brennerei ihren leichten, malzigen Whisky mit unüblich großer Kontinuität. Für den dunklen Longmorn 1996/2024 ruhte dieser ganze 27 Jahre lang im andalusischen Fass.

Islay Single Malt aus dem Bourbonfass: Wer diesen schnörkellosen Klassiker liebt, wird mit zwei Single Casks aus Schwesterfässern fündig.



Bereits Mitte der 1990er Jahre startete die Reise der beiden Raritäten, Unnamed Islay 1992/2024 aus Fass #6778 und aus Fass #6776. Nach ausgedehnter Reifeperiode entfalten die limitierten Single Malts Noten von Vanille, Karamell und Rauch, getragen von noch immer kraftvollen Volumenprozenten.

Bunnahabhain 2001/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

22 Jahre

Dest. 08/10/2001

Abgef. 09/02/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 1438

427 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Longmorn 1996/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

27 Jahre

Dest. 25/06/1996

Abgef. 12/02/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 105097

534 Flaschen (insgesamt)

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Islay 1992/2024 #6778

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

31 Jahre

Dest. 19/11/1992

Abgef. 12/08/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. 6778

237 Flaschen (insgesamt)

51,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Islay 1992/2024 #6776

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

31 Jahre

Dest. 19/11/1992

Abgef. 12/08/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. 6776

247 Flaschen (insgesamt)

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert