Knapp eine Woche nach dem Produktionsstart (wir berichteten) und ca. vier Wochen nach der Eröffnung des Besucherzentrums wurde die Nord-Belfaster McConnell’s Distillery jetzt auch offiziell eröffnet.

Die Brennerei befindet sich im Flügel des ehemaligen Gefängnisses an der Crumlin Road, hier saßen einst loyalistische und republikanische Gefangene ein. Zu den Teilnehmern der Eröffnungs-Veranstaltung gehörte unter anderem auch der Wirtschaftsminister Conor Murphy. Er verbrachte Anfang der 1980er Jahre wegen IRA-Vergehen einige Zeit im A-Flügel des Gefängnisses. Gegenüber RTÉ sagte er (Sie finden hier auch einen knapp zweiminütiges Video über die Eröffmung):

„I was a resident here for a period, not voluntarily, and its remarkable to be back in here and see how it has transformed.“