Video: Balblair Distillery Manager John MacDonald nimmt Abschied (mit Galerie)

Einer der profiliertesten Distillery Manager Schottlands übergibt das Zepter: Mit Freitag, den 3. Mai tritt John MacDonald als Distillery Manager bei Balblair zurück. Der 58jährige leitete die Destillerie seit 2006 und sah sich immer als Bewahrer, nicht als Veränderer. Dementsprechend hat er den Destillerie-Stil von Balblair in diesen Jahren nicht verändert, sondern geschärft: Durch die gesamte Core Range zieht sich das typische Aroma von getrockneten Aprikosen – etwas, was man auch bereits im ausgezeichneten New Make findet. Und statt vieler Fassexperimente hat er immer versucht, das Typische von Balblair über die verschiedenen Altersstufen herauszuarbeiten, mit vornehmlich Bourbon Casks und einigen Sherry Casks, die unterstützend beigemengt werden.

Am Beginn der Veranstaltung hielt John MacDonald eine kleine, sehr emotionale Rede, in der er auf seinen Werdegang zurückblickte und einige Anektoden über seine Arbeit hier bei Balblair (und zuvor zum Beispiel bei Glenmorangie) erzählte. Und er hatte einige Ratschläge an seinen Nachfolger, den ehemaligen Assistant Distillery Manager bei Speyburn, David Rogerson, der bei der Verabschiedung ebenfalls anwesend war. Danach gab er seine letzte Führung durch die Destillerie (ein Video von der Tour, die wir bereits im Vorjahr mit ihm erleben durften, können Sie hier finden).

Hier bringen wir Ihnen nun aber ein Video (Sie finden es auch in unserem Youtube-Kanal) von der vorweg erwähnten, knapp über 10 Minuten dauernden, kurzweiligen und sehr persönlich gehaltenen Ansprache – diesmal nicht selbst von uns aufgenommen, sondern aufgezeichnet von unserem britischen Kollegen Glen Harris vom Beaumonde Traveller Magazin, der uns das File dankenswerter Weise zur Verfügung stellte. Nachfolgend finden Sie eine kleine Galerie von der Veranstaltung und dem letzten Rundgang mit John MacDonald.