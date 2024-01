Neu bei Kirsch Import: Best Dram im neuen Look, Gordon & MacPhail x 9 und James Eadie

Beeindruckende 15 neue Abfüllungen befinden sich zum Ende des Monats in den wöchentlichen Neuheiten von Kirsch Import. Best Dram zeigt sich im neuen Look, den Michel Reick mit fünf neuen Bottlings präsentiert. Von Gordon & MacPhail erreichen 9 Abfüllungen unsere Märkte, und ein 9-jähriger Benrinnes des unabhängigen Abfüllers James Eadie komplementiert die heutigen Neuzugänge.

Hier alle Details:

Best Dram von seiner besten Seite: Single Casks, Small Batches & Blended Scotch im neuen Look

Die Magie einzelner oder meisterlich vermählter Fässer für anspruchsvolle Genießer zugänglich machen? Das perfekte Aufgabenprofil für einen Whisky-Druiden. Als solchen kennt man Michel Reick in der in- wie ausländischen Whiskyszene. Seine Best Drams wählt der unabhängige Abfüller persönlich und vor Ort in Schottlands Whiskyregionen aus, füllt sie weder kühlfiltriert noch gefärbt sowie als Single Casks stets fassstark ab.

Jetzt ziehen die unverfälschten Erlebnisse nicht mehr nur geschmacklich in ihren Bann. Mit neuer Flaschenform und illustrierten Etiketten bezaubert Best Dram auch optisch. Ein Single Cask, zwei Small Batch und zwei getorfte Blended Scotch Whiskys bilden den Auftakt der aktualisierten Range.

Auf den Orkney Islands destilliert, bestürmt der Whitlaw 2015/2023 Genießergaumen mit üppigen Noten aus dem erstbefüllten Pedro Ximénez Sherry Quarter Cask, die den Single Malt deutlich älter wirken lassen.



Der Dalmunach 2016/2023 und der Ben Nevis 2016/2023 wurden jeweils aus First Fill Oloroso Sherry und Red Wine Firkins kombiniert. Diesen Fasstypus kennt man im Brauereiwesen, trifft ihn bei der Whiskyreifung aber selten an. Dabei versprechen die nur 60-80 Liter fassenden kleinen Firkins intensiven Holzkontakt. So entfalten die beiden Best Dram Small Batches komplexe Noten von roten Früchten und Nüssen beziehungsweise Schokolade.



Die Blended Scotch Whiskys kreierte Kirsteen Campbell. 2019 übernahm sie als erste Frau in der fast 200-jährigen Geschichte von The Macallan den Posten als Master Whisky Maker.



Der Peated Blended Scotch Whisky 11 y.o. wurde aus einem einzelnen Oloroso Sherry Butt abgefüllt und vermählt elegante Torfnoten mit Beeren und feiner Süße. In klassischen Bourbon Hogsheads ergänzte der Peated Blended Scotch Whisky 16 y.o. zarten Torfrauch um Noten von Streuselkuchen, Vanille und Birne.



PS: Auch wenn es bei Michel nicht so aussieht, es handelt sich um 0,7-Liter-Flaschen…

Whitlaw 2015/2023 – First Fill PX Quarter Cask

Best Dram Island Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 20/01/2015

Abgef. 18/09/2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Quarter Cask

Fassnr. 17

151 Flaschen

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dalmunach 2016/2023 – Small Batch – First Fill Oloroso Sherry & Red Wine Firkins

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre

Dest. 11/10/2016

Abgef. 19/09/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry & Red Wine Firkins

312 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis 2016/2023 – Small Batch – First Fill Oloroso Sherry & Red Wine Firkins

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 17/03/2016

Abgef. 18/09/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry & Red Wine Firkins

228 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Peated Blended Scotch Whisky 11 y.o.

Best Dram Blended Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 15/12/2011

Abgef. 23/11/2023

Herkunft: Schottland, Speyside & Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 22

590 Flaschen

42,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Peated Blended Scotch Whisky 16 y.o.

Best Dram Blended Scotch Whisky

16 Jahre

Dest. 15/01/2007

Abgef. 23/11/2023

Herkunft: Schottland, Speyside & Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Hogsheads

Fassnr. 63, 64, 65

760 Flaschen

42,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zu 50 Jahre alte Single Malts von Gordon & MacPhail

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Seit vier Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz und hat die eigenen Fässer mit Destillaten aus über 100 schottischen Brennereien kombiniert.

Mit der Discovery Range führt der unabhängige Abfüller Genießer in sein Sortiment ein. Die schnörkellosen Preis-Leistungs-Tipps sind farblich nach Geschmacksprofilen sortiert. Gün steht dabei für Whiskys aus Bourbonfässern – wie den Auchroisk 10 y.o., einen hervorragenden, aber selten anzutreffenden Single Malt.

Auchroisk 10 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Bourbon Cask Matured

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

In mehr als 125 Jahren hat sich Gordon & MacPhail Privilegien erarbeitet – etwa die Retro-Etiketten einiger der beliebtesten Destillerien Schottlands verwenden zu dürfen. Die Range dieser Distillery Labels wächst nun um den Ardmore 2008/2023. Der Highlander kombiniert weichen Rauch mit typischen Noten aus dem Bourbonfass.



Ebenfalls neu: sechs Single Malts der Reihe Connoisseurs Choice in Fassstärke. Dazu gehört ab sofort der Miltonduff 2008/2023. Bei knackigen 63,4% vol. entfaltet er ein wohliges Profil aus Ingwer, Rosinen und Haselnüssen. Der Speysider reifte ebenso im Sherryfass wie der Glenrothes 2007/2023, der Gewürze mit Fruchtkompott, Honig und Erdnusskrokant kombiniert.



Der Tamnavulin 1991/2022 wurde nur wenige Jahre vor der ersten Stilllegung der Speyside-Brennerei gebrannt. Im Refill Sherry Puncheon aufbewahrt, entwickelte er Noten von schwarzen Johannisbeeren, Pfeffer und Vanille-Fudge. Whiskys wie den klassischen Balblair 1991/2023 durften einst nur Gordon & MacPhail abfüllen. Apfel, Banane, Zitrus und Kräuterwürze kennzeichnen den Highlander. Vom Bourbonfass ist nach 32 Jahren auch der Bunnahabhain 1989/2022 klar geprägt. Ananas und Kokosnuss ergänzt er um Meersalz. Der Glenburgie 1989/2021 hingegen bringt mit frischer Minze und Chili mehr (Kräuter-)Würze ins Spiel.



Die Private Collection beheimatet die rarsten Schätze aus den flüssigen Archiven von Gordon & MacPhail. Ihren Tamdhu 1972/2022 hüteten die Experten für ein halbes Jahrhundert im Refill American Hogshead. Nur 143 Flaschen konnten nach dieser stolzen Periode noch abgefüllt werden.

Ardmore 2008/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 20/09/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 900365

528 Flaschen (insgesamt)

63,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2007/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

16 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 11/10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 17602003

648 Flaschen (insgesamt)

62,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tamnavulin 1991/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

31 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 12/12/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 9040502

418 Flaschen (insgesamt)

51,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balblair 1991/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

31 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 16/02/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3371

260 Flaschen (insgesamt)

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 1989/2022

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

32 Jahre

Dest. 1989

Abgef. 10/01/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 5701

162 Flaschen (insgesamt)

44,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 1989/2021

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

32 Jahre

Dest. 1989

Abgef. 29/12/2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 2526

160 Flaschen (insgesamt)

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tamdhu 1972/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

50 Jahre

Dest. 21/07/1972

Abgef. 10/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3430

143 Flaschen (insgesamt)

47,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Liebevoll illustriert & preislich zugänglich: Neues Small Batch von James Eadie

James Eadie (1827-1904), Selfmademan, schottischer Brauer und Besitzer von über 200 Pubs, legte den Grundstein für den legendären Blended Scotch Whisky Trade Mark X. Mit der Marke James Eadie rekonstruierte sein Ur-Urenkel nicht nur den Verkaufsschlager der Viktorianischen Ära, sondern begründete zudem einen unabhängigen Abfüllbetrieb. Die Whiskys aus allen Regionen Schottlands kommen als Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases zu Genießern – in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltrierung, in sehr begrenzten Mengen und abwechslungsreichem Design.



Mit seinen Small Batches lädt James Eadie zum Teilen ein – und lässt sich für die liebevoll illustrierten Etiketten von den zahlreichen Pubs inspirieren, die zum einstigen Brauerei-Imperium zählten. Wie das The Maid of the Mill Inn aus Atherstone, das am 9. Dezember 1888 erworben wurde. Das Lokal steht Pate für einen ausgesprochen intensiven, schweren Vertreter der Speyside: den Benrinnes 9 y.o.

Benrinnes 9 y.o.

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogsheads, Refill Hogsheads

Fassnr. 313480, 306979, 306988

683 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt