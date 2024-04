Neu bei Kirsch Import: Dingle Cónocht An Earraigh & exklusive Single Casks sowie die Discovery Range von Gordon & MacPhail

Nicht nur The Wood Collection von The GlenAllachie ist neu im Portfolio des Importeurs und Distributors Kirsch Import. Von der irischen Dingle Distillery kommen zwei Single Casks, Bottled exclusively for Kirsch Import sowie Cónocht An Earraigh, die neue Sonderedition aus der Serie „Wheel of the Year“.

Die Discovery Range des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail bietet Abfüllungen mit einem schönen Verhältnis von Preis und Leistung, gleich acht Abfüllungen aus dieser Reihe sind in den Neuheiten von Kirsch Import aufgeführt.

Hier alle weiteren Infos und Details, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Frühlingsgefühle bei Dingle: „Wheel of the Year“ & exklusive Single Casks

Die Dingle Distillery zelebriert das keltische Erbe ihrer Heimat-Halbinsel mit einer neuen Sonderedition aus der „Wheel of the Year“-Serie. Am keltischen Rad des Jahres orientiert, wird die Reihe schließlich aus acht limitierten Abfüllungen (und einem Bonus-Dram) bestehen.



Mit dem Cónocht An Earraigh geht das sechste Erlebnis an den Start – zur Feier des Frühlingsäquinoktium. Wenn sich Tag und Nacht wieder angleichen, beginnt eine Zeit von Vitalität und Wachstum. Der kräftige Irish Single Malt Whiskey bringt dies mit satten roten Früchten, zarten Gewürzen, gerösteten Mandeln und Muscovado-Zucker zum Ausdruck. Dafür reifte er in Cabernet Sauvignon Casks nach.

Zwei weitere Beispiele der Dingle-Handwerkskunst haben Feinschmecker hierzulande zudem ganz für sich allein. Der Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask und der Dingle Distillery 2015/2024 – Bourbon Cask sind exklusive Single Casks für den deutschen Markt. Dreifach destilliert, reiften die nur in kleinen Mengen verfügbaren Single Malts jeweils rund acht Jahre lang im maritimen Mikroklima des äußersten irischen Westens.

Cónocht An Earraigh

Dingle Distillery Irish Single Malt Whiskey

Wheel of the Year Series

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks, Cabernet Sauvignon Casks (Finish)

50,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask

Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Bottled exclusively for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 25/03/2015

Abgef. 07/01/2024

Herkunft: Irland

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

348 Flaschen

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dingle Distillery 2015/2024 – Bourbon Cask

Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Bottled exclusively for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 12/05/2015

Abgef. 05/01/2024

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Cask

264 Flaschen

59,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vielseitige Preis-Leistungs-Tipps entdecken: Die Discovery Range von Gordon & MacPhail

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Seit vier Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz und hat die eigenen Fässer mit Destillaten aus über 100 schottischen Brennereien kombiniert. Mit der Discovery Range führt der unabhängige Abfüller in sein Sortiment ein.

Die schnörkellosen Preis-Leistungs-Tipps sind farblich nach Geschmacksprofilen sortiert. Lila steht dabei für Whiskys aus Sherryfässern – wie den Miltonduff 10 y.o. mit Noten von Fruchtkompott und Milchschokolade. Spritzige Noten treffen im Bunnahabhain 11 y.o. auf Vanille und Zimt, während im Glenrothes 11 y.o. Beeren hervorstechen.



Whiskys aus Bourbonfässern verpackt Gordon & MacPhail in Grün. Der Aultmore 10 y.o. kombiniert Apfel, Pfirsich und Ananas mit schwarzem Pfeffer. Der Tomatin 2011/2023 ist eine besonders fruchtige Version des hoch geschätzten Speyside Single Malts. Fruchtig-süß und cremig fällt der Auchroisk 10 y.o. aus, ein hervorragender, aber selten anzutreffender Single Malt.



Passend zum Geschmacksprofil „Smoky With Peat” beinhalten die hellen Tuben rauchige Whiskys. Der Caol Ila 13 y.o. vereint Islay-Torfrauch mit Apfel, Aprikose und reifer Banane und klingt köstlich lange aus. Sanfter Torfrauch und Anklänge von Salz verschmelzen im Bunnahabhain 10 y.o. mit Vanille und Zitrone.

Miltonduff 10 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Sherry Cask Matured

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Bunnahabhain 11 y.o.

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Sherry Cask Matured

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Sherry Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Glenrothes 11 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Sherry Cask Matured

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Aultmore 10 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Bourbon Cask Matured

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Tomatin 2011/2023

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Bourbon Cask Matured

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Auchroisk 10 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Bourbon Cask Matured

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Caol Ila 13 y.o. – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Smoky with Peat

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Bunnahabhain 10 y.o. – Heavily Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Discovery Range – Smoky with Peat

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt