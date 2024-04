Forest Distillery möchte ausbauen

Die englische Forest Distillery befindet sich im 210 Jahre alten Cat & Fiddle Pub oberhalb des Macclesfield Forest im Peak District National Park auf einer Höhe von 515 m über dem Meeresspiegel. Und ist damit, wie das Gründer-Ehepaar Karl und Lindsay Bond behauptet, die höchstgelegene Brennerei Großbritanniens. Ende des vergangenen Jahre stellte die Forest Distillery ihren ersten Core Whisky vor (wir berichteten). Und nun soll die Brennerei erweitert werden.

Zum einen soll die Produktion gesteigert werden. Zum anderen soll die Brennerei für Besucher aufgehübscht werden und ein besucherzentrum erhalten. Und zusätzlich möchte das Ehepaar Bond in ein Wärmerückgewinnungssystem und Windkraftanlagen investieren. Denn Wind gibt es dort reichlich.

CEO Karl Bond sagte laut The spirits business hierzu:

Our remote location on top of the hills has always been a problem for anyone trying to run a business here. The constant wind, driving rain and frequent snow meant that the old Cat & Fiddle Inn closed down in 2015.