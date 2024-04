Nussig – fruchtige Port Power: Tamdhu First Fill Tawny Port Quarter Casks (whic Amazing Whiskies)

Eine weitere Episode der Serie Amazing Whiskies des Onlinehändler whic.de ist ab heute erhältlich. Der Single Malt der Speyside-Destillerie Tamdhu reifte in zwei First Fill Tawny Port Quarter Casks und kam mit einem Alter von acht Jahren mit 58,9 % Vol. in 322 Flaschen.

Hier alle weitere Details zu Amazing Whiskies Episode 27, die wir von whic.de erhalten haben:

NUSSIG-FRUCHTIGE PORT POWER VORAUS!

Amazing Whiskies Episode 27 trumpft mit intensiven Aromen auf

Bremen, 17.04.2024 | Heute erscheint Episode 27 von whics bunter Whiskyserie Amazing Whiskies. Im typischen Retro-Comic-Look füllt der neue Single Malt die Gläser mit herrlichen Aromen von Waldbeeren, süßen Kirschen und würzigem Honig. Typisch Tamdhu. Der fruchtige Hausstil wird während der 8-jährigen Reifung in zwei besonders kleinen First Fill Tawny Port Quarter Casks um Mandelsplitter, nussige Röstaromen, Zimt und sanfte Tannine erweitert.

Hier steckt die Power des Portweins in jedem Schluck. Mit kräftigen 58,9% Vol. wird der Genuss sogar noch intensiver. Es versteht sich bei whic Exclusives eigentlich von selbst: Hier wurde keine Kühlfilterung vorgenommen, sodass alle Aromastoffe erhalten bleiben. So bleibt die Natürlichkeit des Single Malt Whiskys gewahrt. Auch der herrliche Mahagoni-Farbton kam ganz natürlich über die Lagerung in den kleinen Likörwein-Fässern zustande.

Dieses süß-würzige Aromenfeuerwerk für die Sinne gibt es ab sofort exklusiv bei whic.de:

https://whic.de/amazing-whiskies

Schnell sein lohnt sich, denn nur 322 Flaschen sind von diesem einmaligen Tamdhu Whisky verfügbar.

„Mit dunkler, süßer Frucht und edler Nuss in Kombination kann eigentlich nur Genuss herauskommen. Tamdhu ist irgendwie noch immer ein Geheimtipp – vielleicht ändert sich das ja für Sie nach dieser Abfüllung. Probieren sollten Sie ihn auf jeden Fall.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Tamdhu ist Episode 27 von whics Amazing Whiskies Serie. whic sagt Danke mit 30 wunderbaren Whiskys für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 4000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky. Das gedruckte Buch Whisky aus Schottland gibt es im Moment sogar als Geschenk.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/amazing-whiskies

