Spannende Sherry-Aromen: Teaninich 15 Jahre (whic Amazing Whiskies)

Der Onlinehändler whic.de setzt seine Serie der Amazing Whiskies vor und stellt heute die bereits 26. Abfüllung der Reige vor. Der 15 Jahre alte Teaninich erhielt ein Finish in einem First Fill Palo Cortado Hogshead und kam dann in Trinkstärke mit 47 % Vol. in die Flaschen.

Hier alle weitere Details:

SPANNENDE SHERRY-AROMEN TUMMELN SICH IM GLAS

Amazing Whiskies Episode 26 mit seltenem Palo Cortado Finish

Bremen, 21.02.2024 Es wird wieder amazing. Episode 26 von whics abwechslungsreicher Whiskyserie Amazing Whiskies glänzt mit einer langen Reifung und einem Finish in einem besonderen Sherryfass. Bei diesem 15-jährigen Teaninich ergänzt das First Fill Palo Cortado Hogshead #715020 vor allem eine trockene Nussigkeit, die dem sahnig-süßen Grundcharakter des Spirits mehr Tiefe verleiht.

Hier bekommen Whiskyliebhaber eine seltene Chance, den Einfluss eines intensiven Sherry-Finishs fernab von üblichen Oloroso- oder Pedro Ximénez-Fässern zu erforschen. Dabei werden ihnen milde Mandarinen, Erdbeersahnebonbons sowie verführerische Aromen frisch gebackener Ingwerhaferkekse mit würziger Muskatnuss begegnen.

Dank des Verzichts auf Kühlfilterung und der angenehm kräftigen Trinkstärke von 47% Vol. können die Aromen ihr volles Potenzial ausschöpfen. Das sorgt für ein gelungenes Genuss-Abenteuer. Diese aufregende Komposition ist allerdings stark limitiert. Nur 243 Flaschen hat das Palo Cortado Sherryfass hergegeben. Diese können ab sofort exklusiv bei whic.de bestellt werden: https://whic.de/amazing-whiskies

„Richtig toll, mal wieder einen Whisky mit Palo Cortado Finish im Glas zu haben. Besonders die Kombi mit dem cremig-würzigen Highland-Spirit von Teaninich ist total gelungen.“ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Teaninich 15 Jahre ist Episode 26 von whics Amazing Whiskies Serie. whic sagt Danke mit 30 wunderbaren Whiskys für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 4000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky. Das gedruckte Buch Whisky aus Schottland gibt es im Moment sogar als Geschenk.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich