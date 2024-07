Acht neue Bottlings von The Single Cask aus der Family Serie werden im kommenden Monat den deutschen Markt, genauer die jeweiligen „Cask Owners“ erreichen. Welche Abfüllungen dies im Detail sind, und wo diese erhältlich sein werden, erfahren Sie in der Info, die wir von Whiskyfässla erhalten haben:

Neuheiten von The Single Cask aus der Family Serie

Es ist schon fast Tradition, dass wir für unsere TSC Kunden immer ein paar richtig tolle Fässer vor Ort aussuchen. Leider bekommen wir davon viel zu wenig, aber das ist ja ein bekanntes Problem.

Heute sind die Flaschen bei uns angekommen. Wir hoffen mal, dass ab August die Ware bei den jeweiligen „Cask Owners“ verfügbar ist. Wir selber haben davon keine Flaschen im Laden, außer vom Caol Ila, denn der ist ja unserer! Da haben wir auch einen Preis dafür: 115 Euro.

Gerne geben wir Ihnen aber die Adressen bei Interesse an den anderen Abfüllungen weiter. Preise und evtl, Versand erfahren Sie beim jeweiligen Fasseigner.

TSC hat eine sehr schöne Zukunft mit eigenem Warehouse. Hier wird in nächster Zeit doch Einiges passieren.Spätestens aber auf der Village 2025 in Nürnberg. Bleiben Sie also gespannt!

Bunnahabhain

Ex Ruby Barrel Peated 13 Jahre 67,2% Vol.

für Roesch Tabak in Würzburg

Caol Ila

Ex Teaninich Octave 9 Jahre 54,6% Vol.

für Mosbacher Brauchaus in Mosbach

Caol Ila

Ex Caol Ila Octave 9 Jahre 56,7% Vol.

für Gradls Whiskyfässla in Nürnberg

Auchroisk

Ex Fino Octave 10 Jahre 59,2% Vol.

für Roesch Tabak in Würzburg

Teaninich

Ex Caol Ila Amontillado Octave 12 Jahre 54,4% Vol.

für Mosbacher Brauhaus in Mosbach

Benrinnes

Ex PX Octave 10 Jahre 57,4% Vol.

für Restaurant Meteora in Berching

Inchgower

Ex Moscatel Octave 8 Jahre 56,6% Vol.

für Männerladen Landshut

Glen Elgin

1fill Ruby Port Barrel 12 Jahre 54,2% Vol.

für Männerladen Landshut