Diageo stellt die Travel-Retail-exklusive Kollektion The Singleton „Gardens of Abundance“ vor

Der Getränke-Konzern Diageo kündigt für seine Malt Whisky Marke The Singleton eine neue, exklusive Single Malt Kollektion für den Reiseeinzelhandel namens „Gardens of Abundance“ an. Als bisher größter Malt-Launch von Diageo Global Travel wird die Kollektion diesen Sommer in Flughäfen weltweit erhältlich sein. Ab dem August 2024 wird „Gardens of Abundance“ unter anderem auf den Flughäfen Changi, Delhi, Dubai und Heathrow erhältlich sein. Weitere Airports werden in den Monaten danach dann folgen.

Diese Reihe umfasst vier verschiedene Whiskys: Radiant Spring Garden, Golden Autumn Orchard, Exotic Spice Grove und Deep Forest Riches. Die Preise können je nach Markt variieren.

Die Gardens of Abundance-Kollektion

Radiant Spring Garden

Dieser Whisky reift in ausgewählten Weißeichenfässern und soll Glendullans hellen und fruchtigen Charakter zeigen. Er biete Noten von frischen grünen Äpfeln, sonnengetränkten Aprikosen und Zitrusfrüchten.

UVP: £55

Golden Autumn Orchard

In ehemaligen Bourbon- und amerikanischen Weißeichenfässern reifte dieser Single Malt. Beschrieben ist er als ein süßer Genuss mit fruchtigen Noten von Karamelläpfeln und pochierten Birnen in Sirup, neben einem Hauch von Vanille und Butterscotch.

UVP: £80

Exotic Spice Grove

Dieser volle Single Malt reifte in ehemaligen Wein- Fässern und Rejuvenated casks, nach der Vermählung in Reserve Oak casks. Ein Hauch von dunklem, gewürztem Honig vermischt sich hier mit reichen Beeren, Feigenmarmelade, Zimt und Muskatnuss.

UVP: £150

Deep Forest Riches

Quadruple Cask Crafted: Der Whisky reifte zunächst in europäischer Eiche, bevor er in Palo Cortado-, Marsala-Wein- und Pedro Ximénez/Oloroso-Fässern gelagert wurde. Er bietet intensive Geschmacksnoten von Trockenfrüchten, Rosinen, Datteln und dunkler Schokolade.

UVP: £220