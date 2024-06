Mit “The Flavour” zeigen The Singleton aus der Dufftown Distillery und The Duc Ngo, wie sich Spitzenküche und Whisky nicht nur verbinden lassen, sondern gemeinsam mehr sind als die Summe der Einzelteile.

Dazu gibt es auf malts.com, der Webseite von Diageo, den gleichnamigen und über sieben Minuten langen Dolumentarfilm – und vier interessante Cocktail-Rezepte, von denen wir eines im Zuge der Presseaussendung, die wir von The Singleton erhalten haben, für Sie vorstellen.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The Flavour” – Eine Fusion aus Spitzenküche und Whisky

The Singleton x The Duc Ngo veröffentlichen gemeinsame Food-Doku

Berlin, 13.06.2024 – Verstaubte Ledersofas und Zigarrenlounges: Wer an Whisky denkt, hat zunächst genau dieses Bild vor Augen. In einem spannenden Dokumentarfilm bricht The Singleton mit diesen Klischees und steht dabei für moderne Single Malts. Nicht nur, weil sich der Whisky aus dem schottischen Dufftown durch einen besonders milden Geschmack auszeichnet. Mit seinen innovativen Ansätzen spricht The Singleton in Kooperation mit dem bekannten Koch und Gastronomen The Duc Ngo eine Generation von Whisky-Liebhabern an, die auf der Suche nach ganz neuen Whisky-Erlebnissen sind.

„The Flavour” – Whisky neu gedacht

Das gemeinsame Ziel der beiden Kooperationspartner ist es, die Spitzenküche von The Duc Ngo mit den exquisiten Single Malts von The Singleton zu vereinen. Sie wollen einen einfachen Einstieg in die komplexe Welt der traditionsreichen Whiskys ermöglichen. Deshalb wurde diese besondere Partnerschaft in einem rund siebenminütigen Dokumentarfilm festgehalten. Die spannende Doku entstand unter der Regie der Emmy-Preisträgerin Tracey Gudwin.

“Wir freuen uns sehr über die gelungene Kollaboration mit The Duc Ngo – ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, mit The Singleton Whisky einzigartige und innovative Erlebnisse zu schaffen, bei denen der gemeinsame Genuss im Vordergrund steht” Sarah Eikmeier, Culture & Entertainment Managerin DIAGEO.

Eine aufregende Reise durch die Welt der Kulinarik

The Duc Ngo ist mit seiner unkonventionellen asiatischen Küche und seiner Leidenschaft für Innovation einzigartig in der europäischen Kochszene. In „The Flavour“ begleitet die Kamera das The Singleton Team und The Duc Ngo durch seine Berliner Restaurants, während sie exklusive Food-Pairings und köstliche Drinks mit The Singleton Whisky kreieren.

„So direkt hatte ich vorher Whisky noch nie in meiner Küche eingesetzt – das war eine willkommene Herausforderung für mich. Was ist zu viel Whisky, was zu wenig? Wie kann man damit Aromen herausarbeiten, ohne sie zu überlagern? So etwas reizt mich an meiner Arbeit.“ The Duc Ngo

In der Doku ebenfalls zu sehen: Bei einem exklusiven Dinner-Event im luxuriösen Pop-up-Restaurant „Le Duc“ überraschten das The Singleton Team und The Duc Ngo bekannte Food-Expert:innen und Influencer:innen mit den neuen Kreationen.

„Das Beizen von Fisch mit The Singleton Whisky war die größte Überraschung – die Aromen waren einfach umwerfend“,

schwärmt The Duc Ngo.

Zusammenfassend zeigt „The Flavour“ auf faszinierende Weise, dass Whisky nicht nur modern, sondern auch überraschend vielseitig sein kann. Dabei demonstrieren The Singleton und The Duc Ngo eindrucksvoll, wie Tradition und Innovation zusammenfinden.

Vielseitiger Genuss für moderne Whisky-Liebhaber

Ergänzend zur Doku, die auf malts.de zu finden ist, gibt es exklusive Signature Serves mit vier außergewöhnlichen Drink-Rezepten zum Nachmachen. Eines dieser Rezepte ist der exquisite Drink Nylkoorb, der unter anderem dazu inspiriert, Whisky komplett neu zu entdecken.

Rezept Nylkoorb – passend dazu: BBQ-Ente Zutaten

4,5 cl The Singleton of Dufftown 18 YO

2 cl Belsazar Red Vermouth 0,5 cl Pedro Ximénez Sherry 2 Spritzer Angosturabitter

2 Spritzer Orangenöl

Zubereitung

Alle Zutaten in ein Rührglas geben und für 15-20 Sek. gleichmäßig rühren. Im Anschluss in ein vorgekühltes Coupette Glas abseihen.

Der Nylkoorb enthält 18 g Alkohol.