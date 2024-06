Simple Sample bringt Blindtasting Set #32

Blindtastings zählen zu den spannendsten Dingen, die man mit Whisky machen kann. Man überlistet damit viele seiner eigenen Vorurteile und bewertet den Whisky so, wie man ihn als Whisky und nicht als Sammlerobjekt, Abfüllung der Lieblingsdestillerie oder ungemochte Region bewerten würde. Findet man heraus, welcher Whisky das ist? Selbst Profis stoßen da schnell an ihre Grenzen.

Bei Simple Sample gibt es am 24. Juli das nächste Blindtasting auf Youtube – und es ist wie immer nicht nur die gemeinsame Verkostung, die dabei spannend ist, sondern auch das Davor, wo man seine Tipps abgeben und als Punktesieger auch etwas gewinnen kann. Mehr dazu aber in der nachfolgenden Info von Simple Sample, die das besser erklären kann als wir:

Blindtasting Set #32 – 24.07.2024 von und mit Simple Sample

Liebe Tasting – Fans

Es ist ENDLICH wieder soweit!

Das nächste Blindtasting steht an.

Am 24.07.2024 um 20:00 Uhr geht es los, und wir freuen uns riesig auf diesen Abend.

Und für alle die nicht wissen wie das Blindtasting abläuft – hier nochmal kurz die Erklärung:

Wie läuft ein Blindtasting bei Simple Sample genau ab?

Simple Sample macht das immer ein wenig anders und interessanter:

◾ im Set enthalten sind 5cl Samples JE WHISKY

◾ ihr nutzt die ersten 2.5cl um den Whisky zu analysieren – irgendwann VOR dem Tasting

◾ ihr könnt nun in einem Formular der Simple Sample Webseite eure Tipps dazu abgeben

◾ Wer die meisten Punkte richtig hat, gewinnt einen Shopgutschein in Höhe des Kaufpreises des Blindtastingsets, Platz 2 und 3 erhalten je 20% oder 10% Rabatt auf das nächste Set

◾ am Tastingtermin um 20:00 Uhr gehen wir Live und verkosten alle die restlichen 2.5cl zusammen!

◾ wir zerlegen ihn richtig und lesen dabei schon einige Tipps vor

◾ wir lösen die jeweiligen Flaschen Live im Stream auf

◾ der Gewinner wird Live im Video verkündigt, falls gewünscht

Das Set beinhaltet 4x5cl Whisky und kommt für 39,90€ zu euch!

Absolutes Pflichtprogramm dieses Tasting.

Nicht vergessen – Unbedingt den 24.07.2024 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Hier geht es direkt zum Tasting-Set