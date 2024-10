Exklusiv-Video: Billy Walker über den GlenAllachie 17yo Mizunara & Oloroso Finish und die Eigenheiten der japanischen Eiche.

Im Rahmen einer Veranstaltung am Montag in Schumann’s Bar am Odeonsplatz in München stellte Whiskylegende Billy Walker vier interessante Abfüllungen aus seiner Destillerie Glenallachie vor. Whiskyexperts war vor Ort und hat seine Ausführungen über seine Arbeit als Blender und seine Herangehensweise an die Komposition neuer Whiskys für Sie auf Video aufgezeichnet.

Als zweite Folge bringen wir Ihnen ein Video über den GlenAllachie 17yo Mizunara & Oloroso Finish, für uns ein Whisky, der die Handwerkskunst und die Erfahrung von Billy Walker in besonderer Weise zeigt. Billy erzählt in dem knapp über 4 Minuten langen Video auch, was für ihn das Besondere an der nicht leicht zu verwendenden japanischen Eiche ist.

Hier unser Video, das Sie auch auf unserem Youtube-Kanal finden.

Die Videos zu weiteren zwei Abfüllungen folgen in den nächsten Tagen…

Alle Bilder: Maik Ahlers.