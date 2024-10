Writers’ Tears Japanese Cask Finish kehrt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft zurück – in einer streng limitierten Edition

Der irische Writers’ Tears Whiskey bringt zu Weihnachten über den Importeur Rising Brands eine “alte” neue Abfüllung in den Handel: Der Writers’ Tears Japanese Cask Finish hat eine Nachreifung in den seltenen japanischen Mizunara-Eichenfässern erhalten und ist ab sofort in limitierter Auflage erhältlich. Dabei ist er auch, um noch mehr Geschmack zu bieten, mit 55% vol. Alkoholstärke in Fassstärke abgefüllt.

Hier alle Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Writers’ Tears Japanese Cask Finish kehrt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft zurück – die streng limitierte Edition ist wieder verfügbar

Nürnberg, 25. Oktober 2024 – Die Rising Brands GmbH gibt bekannt, dass die beliebte Writers’ Tears Japanese Cask Finish Edition rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft wieder verfügbar ist. Diese exklusive Abfüllung hat in der Vergangenheit große Begeisterung unter Whisky-Liebhabern hervorgerufen und ist nun in begrenzter Menge zurück.

Die Writers’ Tears Japanese Cask Finish Edition zeichnet sich durch ihre besondere Reifung in japanischen Mizunara-Eichenfässern aus, die aus den Ausläufern des Mount Fuji stammen. Diese exklusive Lagerung verleiht dem irischen Whiskey Aromen von Vanille, Gewürzen und feinen Holztönen sowie eine außergewöhnliche Tiefe. Die Abfüllung erfolgt in Fassstärke mit 55 % vol. und bietet eine unvergleichliche Reise in den Orient, die die Herzen von Whisky-Enthusiasten höherschlagen lässt.

Tasting Notes

Nase : Apfel, Birne und eine deutliche Pot Still-Basis

: Apfel, Birne und eine deutliche Pot Still-Basis Geschmack : Vanille, Nelke, Sandelholz und japanisches Weihrauch

: Vanille, Nelke, Sandelholz und japanisches Weihrauch Finish: Eine unvergessliche Reise durch den Orient

Writers’ Tears Japanese Cask Finish ist natürlich nicht kältefiltriert und bietet dadurch ein unverfälschtes Geschmackserlebnis. Der Whiskey wurde vielfach prämiert, unter anderem als Irish Whiskey des Jahres 2022 (Blended) beim Internationalen Spirituosenwettbewerb (ISW), bei dem Whiskys von einer Expertenjury auf Basis ihrer Qualität, Aromen und Geschmack ausgezeichnet werden.

Die Writers’ Tears Japanese Cask Finish Edition ist ab sofort über den Fachhandel und ausgewählte Online-Plattformen erhältlich. Wiederverkäufer können die Abfüllung über das Bremer Spirituosen Contor beziehen.

Über Writers’ Tears

Writers’ Tears ist eine preisgekrönte irische Whiskey-Marke, die für ihre innovativen und qualitativ hochwertigen Abfüllungen bekannt ist. Die Marke wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Irish Whiskey des Jahres beim ISW (International Spirits Awards). Die Marke kombiniert irischen Single Pot Still und Single Malt in einzigartigen Kompositionen und bietet so ein besonderes Geschmackserlebnis, das sowohl Kenner als auch Einsteiger begeistert. Die verschiedenen Editionen von Writers’ Tears sind weltweit gefragt und stehen für das Beste, was die irische Whiskey-Tradition zu bieten hat.