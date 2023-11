Neu: Writers‘ Tears Limited Edition Tequila Cask Finish

Die Amber Beverage Group (ABG) verbindet zwei ihrer Geschäftszweige – Walsh Whiskey in der irischen Grafschaft Carlow und Amber Production Tequila, eine Brennerei in der mexikanischen Stadt Tequila – und stellt mit Writers‘ Tears Limited Edition Tequila Cask Finish den ersten Single Pot Still Irish Whiskey vor, der in einem Tequila-Cask gefinisht wurde.

Der Single Pot Still Whisky lagerte zunächst in Bourbonfässern, anschließend reifte. er neun Monate lang in Añejo-Tequila-Fässern. Er ist nicht kühlfiltriert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 47 % abgefüllt. Die limitierte Auflage wird für 99 € im Einzelhandel erhältlich sein. Eine Vorschauversion von Writers‘ Tears Limited Edition Tequila Cask Finish wird bei The Loop am Flughafen Dublin zunächst erhältlich sein, die internationale Veröffentlichung folgt 2024 anlässlich des Feiertags Cinco de Mayo am 5. Mai. Die Abfüllung erhält eine speziell angefertigte Blechverpackung mit einem farbenfrohen Etikett, auf dem der mexikanische Calavera abgebildet ist.