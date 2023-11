Neu: The Macallan Distil Your World Mexico

Wie erwartet veröffentlicht The Macallan in Zusammenarbeit mit dem spanischen 3-Sterne-Restaurant El Celler de Can Roca die Abfüllung The Macallan Distil Your World Mexico. Nach New York, Jerez, Schottland und London ist dies die fünfte Edition innerhalb der Reihe Distil Your World. The Macallan whisky maker Diane Stuart reiste mit Joan Roca, Chef de Cuisine im El Celler de Can Roca, nach Mexiko City, um hier die Kultur und Küche mit Schwerpunkt auf den Día de los Muertos, dem Tag der Toten, zu erkunden. Ihre Reise und ihre Erlebnisse dokumentiert ein fast 32 Minuten langes Video, welches Sie auf Youtube finden können, und das wir hier einbinden:

Der Whisky selbst reifte in sherry-seasoned Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche und wird von The Macallan beschrieben als „lebendiger Ringelblumenwein“ mit Noten des Pan de Muerto-Brotes, cremiger Vanille und süßer Ananas am Gaumen. Er erscheint in einer Box in Ringelblumendesign und rosa Innenfutter, die Box zieren Kunstwerke des Illustrators Alfredo Rios, welche an den Tag der Toten erinnern sollen.

The Macallan Distil Your World Mexico erscheint in einer Auflage von 2.500 Flaschen und ist ab diesem Monat (UVP 4.500 $, nicht ganz 4.200 €) in den Macallan-Boutiquen und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.