TTB-Neuheiten: Macallan Distil your World Mexico, Benromach Contrasts: Kiln Dried Oak und Benromach Contrasts: Air Dried Oak

Neue Woche, neue Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen für den amerikanischen Markt eingetragen werden müssen (die oft auch weltweit verfügbar sind und manchmal gar nicht erscheinen).

Beginnen wir mit dem neuen Macallan Distil Your World Mexico, wieder in Zusammenarbeit mit dem spanischen Weltklasse-Lokal El Celler de Can Roca komponiert. Diesmal nehmen sich die Rocca-Brüder und Macallan Whisky Maker Diane Stuart das mexikanische Fest des Lebens zum Vorbild. Die Tasting Notes des mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllten Whiskys finden Sie auf den Etiketten:

Zwei interessante Neuheiten können wir Ihnen aus der Destillerie Benromach vorstellen, aus der Contrasts-Serie: Den Benromach Contrasts: Kiln Dried Oak und den Benromach Contrasts: Air Dried Oak. Beide Whiskys wurden 11 Jahre lang in Virgin American Oak-Fässern gereift – aus entweder in einer Kiln getrocknetem Holz oder solchem, das an der Luft getrocknet wurde. Die geschmacklichen Resultate sollten laut Etiketten der mit 46% vol. abgefüllten Whiskys deutlich unterschiedlich sein – auch hier finden sich die Tasting Notes auf den Etiketten (Kiln, Air):