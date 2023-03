Am Freitag startet die nach eigenem Bekunden größte Whiskymesse Deutschlands, THE VILLAGE in Nürnberg. Anlass genug für uns, mit Organisator Michael Gradl ein kurzes Audiointerview über die Messehighlights zu führen.

Michael Gradl erzählt in zwei Minuten über die Messe, die Aussteller – und die beiden Messeabfüllungen, die diesmal aus Taiwan und England kommen. Viel Vergnügen mit dem Interview: