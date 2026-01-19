Ein neues Konzept für ihre Masterclass auf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE haben whiskyfaessla&friends entwickelt. Bis zum 70. Lebensjahr von Michael Gradl werden nun jeweils am Samstag von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr im Raum London die nuen Masterclass whiskyfaessla&friends stattfinden.

Alle Details zur Erstauflage „Masterclass Village 2026 Nürnberg – Meine schönsten Erinnerungen – damals und heute Vol. 1 – whiskyfaessla & friends“ am 7. Februar in der folgenden Aussendung. Und es wird selbstverständlich auch gesungen!

Auch Michael Gradl kann bald sagen „Mit sechsundsechzig ist noch lange nicht Schluss“

Das neue Masterclass-Konzept werden wir das erste Mal auf der Village 2026 in Nürnberg vorstellen

Es gibt ein neues Masterclass whiskyfaessla&friends. Hier der Link dazu AFAG – THE VILLAGE.

Im Vordergrund stehen die Erlebnisse von Michael Gradl, seiner Frau Andrea und seines Sohnes Alexander. Natürlich immer begleitend mit einem Vertreter aus der Distille und einen kleinem Dram.

Wir werden auf der Village bis zum 70. Lebensjahr jeweils am Samstag von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr im Raum London ein Masterclass Event veranstalten. Dazu laden wir Freunde, die uns in den letzten 40 Jahren ans Herz gewachsen sind, ein.

Natürlich muss am Schluss wieder gesungen werden. Dies wird Themenbezogen sein. Dieses Jahr haben wir das Thema Panamerika also singen wir Country Roads mit unseren Freunden O´Malley.

Wir freuen uns sehr auf euren Besuch, nicht nur bei der Masterclass, sondern auch am Messewhisky- und Rum Stand und im Gradls Speakeasy Pub.

Es freuen sich auf euch, Michael, Andrea, Alexander und das gesamte Team.

Wir werden nun jedes Jahr auf der Village, Storys aus alten und neuen Zeiten erzählen.

40 Jahre Whisky ergeben viele schöne Erinnerungen und Geschichten.

Diese werden wir immer auf der Masterclass in Praxis und Theorie abarbeiten!

Masterclass Village 2026 Nürnberg

Meine schönsten Erinnerungen – damals und heute Vol. 1

whiskyfaessla & friends

Samstag, 07.02.2026, 12:00-13:50 Uhr

Referent: Michael Gradl

Raum: London

Firma: whiskyfaessla.de

Die Whiskies suchen die Freunde selber aus!

Filey Bay mit David Thompson

Nc´Nean mit Annabel Thomas

Springbank mit Andrew Wallace

Arran mit Ana Carreno und Fred Baumgärtner

Tobermory mit Olivier MacLean

Morrison Distillers mit MacTalla und Mark van der Vijver mit einer kleinen Überraschung

Heaven Hill Messewhisky mit Vincent Flint Hill



….zu jedem Whisky gibt es eine „Kurz“-Geschichte von mir!

Dazu singen wir ein Abschlusslied…Country Roads mit Live Band O`Malley

Aufgrund der Menge an Drams werden nicht ganz 2cl ausgeschenkt!

Es geht hauptsächlich um die Mitwirkenden und die Show!