Am 7. und 8. Februar: Die Welt des Whisk(e)ys trifft sich in Nürnberg

In einer Woche ist es soweit: Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE öffnet mit dem (leider schon ausverkauften) Pre-Opening ihre Pforten. Aber es geht danach noch zwei Tage weiter: vom 7. bis 8. Februar finden Sie in der Messehalle über 230 Aussteller, hochkarätigen internationalen Besuch und gut 3.000 verschiedene Whiskys und Whiskeys.

Unten finden Sie eine umfangreiche Zusammenstellung über die Aktivitäten auf der Messe sowie Infos zu Masterclasses und zu den offiziellen Messeabfüllungen. Und falls Sie nach Nürnberg kommen: Viel Spaß dort!

Die Welt des Whisk(e)ys trifft sich in Nürnberg

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE gilt als die tonangebende Messe Europas: Mit mehr als 3.000 verschiedenen Whisk(e)ys gibt es hier eine einzigartige Auswahl. Am 7. und 8. Februar trifft sich die Whisk(e)y-Szene in der Messe Nürnberg. Die Tickets für das exklusive Pre- Opening am 6. Februar sind bereits ausverkauft, Messe- Tickets für Samstag und Sonntag sind noch online erhältlich und beinhalten am Besuchstag der Messe die kostenlose Hin- und Rückfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Die R(h)um- Messe PUEBLO DEL RON begleitet die Whisk(e)y-Messe.

Nürnberg – Über 230 Aussteller aus 16 Ländern stellen eine breite Auswahl an Spirituosen vor und haben Whisk(e)ys und R(h)ums aus 45 Ländern im Angebot. Die bekannteste Whisk(e)y-Nation Schottland ist mit 85 Marken vertreten. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr aber auf Panamerika: 88 Marken amerikanischer Whisk(e)ys und R(h)ums gibt es zu entdecken. Unter den Besuchern von THE VILLAGE sind nicht nur Neugierige, Kenner und Liebhaber, auch Gastronomen, Händler und Hoteliers nutzen das Angebot, um Neuheiten für ihre Getränkekarte zu entdecken und direkten Kontakt mit Herstellern zu knüpfen. Sowohl die Brennmeister verschiedener europäischer Destillerien als auch die großen Importeure kommen nach Nürnberg zur Whisk(e)y-Messe, um ihre Angebote zu präsentieren.

Basic Seminare und Master Classes

Um in der Whisk(e)y-Vielfalt für Orientierung zu sorgen, stehen Experten mit Rat zur Seite. In Basic Seminaren informiert der älteste Whisk(e)y-Club Deutschlands „The Most Venerable Order of the Highland Circle“ über die Grundlagen des Whisk(e)y-Tastings oder zum Beispiel rund um Messeneuheiten und Raritäten von unabhängigen Abfüllern. Darüber hinaus sind die Themen der Basic Seminare „Sherry Whisky in Variationen“, „Alles außer Schottland: Whisk(e)ys anderer Länder im Überblick“, „Whisky und Rum – Gegensätze oder ergänzende Spirituosen?“ sowie „Torf und Rauch“.

Mit den Master Classes haben die Besucher die Möglichkeit, abseits des Messegeschehens eine Reise durch die vielen Nuancen von Whisk(e)y und rund um die Welt zu machen.

Experten, Importeure und Botschafter stellen Whisk(e)ys und deren Herkunft vor. Im Angebot sind Whisk(e)ys aus Schottland, USA, Irland, Deutschland, Niederlande, Finnland, Spanien, Taiwan, Thailand, Venezuela, Großbritannien (England) und der Karibik. Ein Highlight ist am Samstag die Master Class „whiskyfaessla & friends“ von Michael Gradl. Sie steht unter dem Motto „Meine schönsten Erinnerungen“ und berichtet aus 40 Jahren Whisk(e)y- Leidenschaft. Mit dabei sind treue Wegbegleiter, Freunde und Experten mit besonderen Whisk(e)ys und emotionalen Geschichten. Die Plätze für die Master Classes sind limitiert, die Tickets gibt es im Online-Ticketshop.

Neu: Whisk(e)y-Vorträge für Gastronomen und Barkeeper

Erstmals gibt es am Sonntag auf der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ein spezialisiertes Angebot von Fachvorträgen für Gastronomen, Hoteliers und Barkeeper. Hochkarätige Experten informieren im Pub rund um ein ausgewogenes Barkonzept mit einem Whisk(e)y-und R(h)um-Angebot, das auch Liebhaber begeistert. Branchenexperten teilen hier ihr Wissen und eröffnen neue Perspektiven, von Cocktail-Klassikern bis hin zu Whisk(e)y- Trends und R(h)um-Innovationen. Die Tickets für die „Pub Fachvorträge“ gibt es im Online-Ticketshop.

Exklusive Messeabfüllungen

2026 gibt es neben der exklusiven THE VILLAGE-Messeabfüllung auch erstmals eine PUEBLO DEL RON-Spezialabfüllung. Den THE VILLAGE-Messe-Whisk(e)y und den PUEBLO DEL RON-Messe- R(h)um gibt es nur vor Ort zu erwerben, die Flaschen sind stark limitiert. Beide Spezialabfüllungen haben miteinander eine enge Verbindung: Der Messe-Whisk(e)y wurde für ein halbes Jahr im Fass des Messe-R(h)ums gelagert und andersrum. So tragen beide Spezialabfüllungen eine intensive aromatische Verbindung sowie ein spannendes Finish.

Der THE VILLAGE 2026 Messe-Whisk(e)y ist ein 16 Jahre alter „Heaven Hill“ American Bourbon Whiskey, abgefüllt von THE SINGLE CASK, finished im Ten Cane Rum-Fass. Die Heaven Hill Destillerie in Kentucky gilt als eine der größten, unabhängigen Destillerien in den USA und steht für ausgezeichnete Whisk(e)ys.

Beim PUEBLO DEL RON 2026 Messe-R(h)um handelt es sich um einen Rum Agricole mit Territoir Charakter aus dem Einzelfass und mit Fassstärke. Er ist unfiltriert und enthält keinen Farbzusatz sowie keine Nachzuckerung. Der R(h)um stammt von Ten Cane, einer Lost Distillery aus Trinidad und ist in einem Heaven Hill Bourbon.

Fass für ein halbes Jahr nachgereift. Damit ist der exklusive PUEBLO DEL RON Messe-R(h)um eine Rarität, die das Potenzial hat, sowohl gehobene R(h)um-Trinker als auch Whisk(e)y-Trinker zu begeistern.

Welcome to THE VILLAGE: Das Whisk(e)y-Messe-Erlebnis

Der vordere Teil der Halle 12 ist voll gefüllt mit dem großen Angebot an Whisk(e)y und R(h)um. Erstmals ist der hintere Bereich der Halle 12 geöffnet, hier befindet sich sowohl das gastronomische Angebot als auch der Event-Bereich. Im Stile eines kleinen britischen Dorfes mit einem Pub im Zentrum und entspannter Live-Musik bietet THE VILLAGE das passende Ambiente, um Neuheiten, Raritäten und Spezialitäten zu entdecken. Das vielfältige gastronomische Angebot mit Haggis, Burger mit Whisk(e)y-BBQ-Saucen, Whisk(e)y-Backschinken und mehr sowie exklusive Biere runden den Kurzurlaub ins THE VILLAGE ab. Für Cocktail-Liebhaber gibt es in Gradl`s Flüsterkneipe Klassiker wie Old Fashioned oder Whisk(e)y Sour. Accessoires, Mode, Lifestyle-Artikel und handgemachte Produkte sorgen für den passenden Style beim nächsten Tasting. Im Freigelände ist die Villiger Zigarren-Lounge zu finden. Wer die nächste Whisk(e)y-Reise plant, kann sich bei Spezialreise-Veranstaltern vor Ort informieren.

Mike’s Aftershowparty: Mike Werner von „Mike`s Whiskyhandel“ feiert seine Premiere auf der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und lädt am Samstag zur Aftershowparty an seinen Messestand. Im exklusiven Rahmen erwartet die Gäste feinster Whisky, Mike`s Limonade, Musik, Getränke, Buffet und zwei Sonderabfüllungen von Milam & Greene. Für Mike’s Aftershowparty gibt es separate Tickets über den THE VILLAGE Onlineshop. Mike’s Whiskeyhandel ist spezialisiert auf amerikanische Whiskeys. Mike Werner besitzt engste Kontakte zu vielen Firmen und Brennereien in den USA.

Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2025

R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON

Auf der R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON bieten 40 Aussteller mehr als 300 R(h)ums aus aller Welt mit einem Fokus auf Panamerika. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, die Experten hinter den Marken zu treffen und verschiedene R(h)ums zu verkosten. Die Experten, Produzenten und Importeure geben vor Ort Orientierung in dem breiten Angebot und liefern Tipps für den neuen Lieblingsdrink. Rum ist nicht gleich Rum: die fachkundige Herstellung und die Verwendung bester Zutaten beeinflussen Geschmack und Aussehen der Spirituose. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt an R(h)ums. Darüber hinaus sind die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Zutaten hier sehr groß, so gibt es vielzählige R(h)um-Cocktails. Die Wahl der passenden Grund-Spirituose spielt dabei eine wichtige Rolle.

From Field to Bottle – Spezial: Bier

Whiskey und Bier sind eng miteinander verbunden, weil beide aus ähnlichen Grundzutaten – Getreide, Wasser und Hefe – hergestellt werden. Der Herstellungsprozess von Whisk(e)y beginnt im Grunde wie beim Bierbrauen, indem ein Getreidemalz vergoren wird. Dieses vergorene „Bier“ wird beim Whiskey jedoch nicht gehopft, sondern destilliert. Viele Aromen im Whisk(e)y, etwa malzige oder Karamell-Noten, stammen aus diesem bierähnlichen Ausgangsprodukt. Historisch wurden Whisk(e)y und Bier oft in denselben Brauereien hergestellt, besonders in Regionen wie Schottland und Irland. Auch einige deutsche Brauereien werden in diesem Bereich aktiv. Auf THE VILLAGE präsentieren sich erstmals verschiedene Brauereien, die oftmals auch selbst Whisk(e)y produzieren, und ergänzen damit das Angebot der Messe.

LA BODEGA

Unter dem Titel „LA BODEGA“ gibt es bei THE VILLAGE ein kleines Angebot an Sherry und Portweinen. Diese spielen gerade für die Fasslagerung von Whisk(e)y eine wichtige Rolle und so ergänzen Port und Sherry-Anbieter auch in diesem Jahr das Portfolio von THE VILLAGE.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey- messe.de

Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE

mit R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON Samstag, 7. und Sonntag, 8. Februar 2026 exklusives Pre-Opening am Freitag, 6. Februar

230 Aussteller aus 16 Ländern (Importeure und Destillerien sowie Anbieter der korrespondierenden Produkte)

Über 3.000 Whisk(e)ys

2026 liegt der Fokus auf Panamerika mit seiner Whisk(e)y- und R(h)um-Kultur mit 88 Marken aus Panamerika

50 Master Classes, 15 Basic Seminare sowie Fachvorträge für Gastronomen

Über 40 Aussteller im PUEBLO DEL RON

Mehr als 300 verschiedene R(h)ums

Öffnungszeiten:

Samstag: 11:00 – 18:00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)

Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)

Pre-Opening am Freitag: 17:00 – 22:00 Uhr (Einlass bis 21:00 Uhr)

Eintrittspreise im Online-Ticketshop:

Tagesticket (gültig Samstag oder Sonntag) 25€

Pre-Opening-Ticket/Freitag – AUSVERKAUFT 55€

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE und R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON ist erst ab 18 Jahren gestattet. Diese Regelung gilt ohne Ausnahme.

Veranstaltungsort:

Messe Nürnberg, Halle 12, Freigelände Rosengarten

Die Master Classes und Basic Seminare im Überblick:

https://www.whiskey-messe.de/programme/