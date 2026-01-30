Simple Sample Single Casks bringt Secret “Dark” Islay 19 Jahre 1st Fill Oloroso Sherry Cask – inkl. 2cl Sample

Simple Sample ist nicht nur für die interessanten und abwechslungsreichen Online-Tastings bekannt, sondern bringt auch immer wieder eigene Abfüllungen auf den Markt. Die Dark-Serie wird jetzt mit einem neuen Islay-Whisky fortgesetzt, der durch seine intensiven und dichten Noten aus einer Kombination aus Sherryfass und heftiger Torfung heraussticht.

Mehr über den „dreckigen“ Islay-Whisky, der ab sofort erhältlich ist, untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Secret “Dark” Islay – 19 Jahre – 1st Fill Oloroso Sherry Cask – Simple Sample Single Casks inkl. 2cl Sample

Hallo liebe Whisky Freunde!

Es ist soweit. Unsere extrem beliebte Dark-Reihe ist zurück – und dieser Secret „Dark“ Islay 19 Jahre läutet den Relaunch mit einem echten Paukenschlag ein.

Dark bedeutet: keine Kompromisse

Wer die Reihe kennt, weiß, was ihn erwartet: maximaler Geschmack, ehrlicher Brennereicharakter, starkes PLV – und Whisky, der nicht gefallen will, sondern liefert.

Und dieser hier ist etwas ganz Besonderes. Das ist kein höflicher Islay.

Das ist ein dunkler Hinterhof auf Islay, glühender Torf in der Luft – daneben ein frisch geöffnetes 1st Fill Oloroso Sherry Cask, das keine Gefangenen macht.

Erstaunlich rauchig für 19 Jahre, eingehüllt in schweren, dunklen Sherry. Dreckig. Mächtig. Groß.

Kurz & klar ins Glas geschaut

Nase: Sofort Teer, Ruß und kalter Kamin – richtig Islay-dreckig, fast schon ölig. Dann knallt der Oloroso rein: Rosinen, dunkle Schokolade, nasse Walnuss, Leder und alter Tabak. Dahinter: Jod, Seetang, verbrannte Kräuter, ein Hauch Maggi/Umami und dieses „alte Holz“-Gefühl wie in einer Werkstatt am Hafen. Je länger du riechst, desto mehr wird’s: BBQ-Glut, Pflaumenmus, Espresso, und irgendwo ganz hinten schimmert was Süßes, fast wie Karamell an angekokeltem Zucker.

Gaumen: Direkt voluminös, dunkel, dreckig. Erst kommt der Rauch – nicht filigran, sondern breit, aschig, teerig, dann schiebt das Fass nach: Oloroso-Power mit Dörrpflaume, Bitterschokolade, Nusskrokant, Trockenfrüchte und ein bisschen Leder/Politur. Dazu salzige Kanten: Meerluft, Jod, schwarzer Pfeffer, und diese herrliche „Schmutzigkeit“ wie Grillrost + Hafenpfahl + Kaminasche. Trotz der Fasswucht bleibt er rauchig – und genau das macht ihn so irre.

Abgang: Lang, warm, kompromisslos. Rauch hängt am Gaumen wie ein Hoodie nach Lagerfeuer. Dazu Sherry-Trockenheit, Kakao, Walnuss-Schale, etwas Lakritz, salzige Asche und ein letztes Aufblitzen von dunkler Frucht. Das klingt nicht aus – das bleibt. Wie ein Song, der zu gut ist, um leise zu werden.

Mit ein paar Tropfen Wasser: Er wird noch dreckiger und maritimer: mehr Seetang/Jod, mehr Ruß, und das Fass wirkt „geordnet“ – statt nur zu drücken. Die Frucht wird klarer (Pflaume/Rosine), die Gewürze kommen raus.

Das ist so ein Dram, der dich anlacht wie ein Schurke in einem teuren Mantel. Sherry brutal aktiv, Rauch trotzdem maximal präsent – und genau dieses Spannungsfeld macht ihn krank gut. Wer hier nur „Sherrybombe“ erwartet, wird überrascht. Wer „Islay muss dreckig“ sagt, wird glücklich. Unfassbar viel im Glas. Das ist keiner aus einer Brennerei mit „C“ – hier erwartet euch Kraft und Aromen PUR.

Limitiert auf nur 189 Flaschen

Preis: 89,90 € (1 l = 182,50 €)

INKL. 2 cl Sample

Einführungspreis – identisch zum legendären 17-jährigen Bruder

Wer „Islay muss dreckig sein“ sagt, wird hier sehr glücklich.

Cheers & viel Spaß beim Entdecken

Preislich liegen wir heute bei 0,5L inkl. 2cl Sample bei = 89,90€ (182,50€ )

Die Flaschen gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!