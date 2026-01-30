Freitag, 30. Januar 2026, 15:16:28
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Dallas Dhu vs Glen Albyn

Whiskys aus zwei Lost Distilleries, beide ausgesprochen hoch bewertet - und beide wohl nicht einfach zu bekommen

Auch wenn Dallas Dhu aus dem Museumsbetrieb wieder in einen regulären Betrieb zurückkommen soll, ist sie eine Lost Distillery und die alten Abfüllungen von dort werden rarer und rarer. Das gilt noch mehr für Glen Albyn, und Whiskys von dort sind noch schwerer zu finden als solche aus Dallas Dhu.

Je ein Bottling von dort hat Serge Valentin heute für seine Seite verkostet – beide punkten gleich hoch, und beide Tasting Notes erklären auch sehr gut, wieso:

AbfüllungPunkte

Dallas Dhu 18 yo 1977/1995 (59.7%, Cadenhead, Authentic Collection, USA)91
Glen Albyn 42 yo 1980/2023 (51.1%, Gordon & MacPhail, The Dram Takers, Book of Kells label, refill sherry puncheon, 75 bottles)91 
Dallas Dhu. Ölbild von David Christopher Schlierenkämper
-Werbung-
Vorheriger Artikel
10 Jahre deinwhisky.de: Exklusives Glenfarclas 1990 Single Cask zum Jubiläum
Nächster Artikel
Simple Sample Single Casks bringt Secret “Dark” Islay 19 Jahre 1st Fill Oloroso Sherry Cask – inkl. 2cl Sample

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH