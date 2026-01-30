Serge verkostet: Dallas Dhu vs Glen Albyn

Auch wenn Dallas Dhu aus dem Museumsbetrieb wieder in einen regulären Betrieb zurückkommen soll, ist sie eine Lost Distillery und die alten Abfüllungen von dort werden rarer und rarer. Das gilt noch mehr für Glen Albyn, und Whiskys von dort sind noch schwerer zu finden als solche aus Dallas Dhu.

Je ein Bottling von dort hat Serge Valentin heute für seine Seite verkostet – beide punkten gleich hoch, und beide Tasting Notes erklären auch sehr gut, wieso:

Abfüllung Punkte

Dallas Dhu 18 yo 1977/1995 (59.7%, Cadenhead, Authentic Collection, USA) 91 Glen Albyn 42 yo 1980/2023 (51.1%, Gordon & MacPhail, The Dram Takers, Book of Kells label, refill sherry puncheon, 75 bottles) 91