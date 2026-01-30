Glenfarclas ist eine Destillerie, die die Herzen vieler Whiskyfreunde höher schlagen lässt. Und wenn es dann noch dazu ein über 30 Jahre im einem First Fill Sherry Butt gereifter Whisky von dort ist, dann sind die Erwartungen dementsprechend hoch.

Genau so einen Glenfarclas kann deinwhisky.de zum zehnjährigen Jubiläum des Online-Shops ab 1. Februar anbieten – es sind insgesamt 162 Flaschen der Glenfarclas Words Edition aus dem Jahr 2021, persönlich von George S. Grant selektiert, die seitdem im Warehouse von Glenfarclas lagerten.

Mehr über diese Rarität und wie Sie an sie kommen können, lesen Sie hier:

10 Jahre deinwhisky.de: Exklusives Glenfarclas 1990 Single Cask zum Jubiläum

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens stellt deinwhisky.de eine außergewöhnliche Jubiläumsabfüllung vor: einen Glenfarclas Single Cask aus dem Jahr 1990, gereift über mehr als drei Jahrzehnte in einem First Fill Sherry Butt (#5123). Die exklusive Abfüllung vereint lange Reifezeit, charaktervolles Destillat und die Handschrift traditioneller Sherryfasslagerung zu einem Whisky von bemerkenswerter Tiefe.

Die Aromatik zeigt sich vielschichtig und ausdrucksstark: getrocknete Früchte und dunkle Süße verbinden sich mit Nuancen von Butterscotch, gerösteten Mandeln und wärmender Gewürzstruktur. Das Profil ist klar sherrygeprägt, dabei kraftvoll und balanciert – ein Stil, der Kenner seit jeher mit gereiften Glenfarclas-Abfüllungen verbinden.

Besonders ist auch die Historie dieses Fasses. Es wurde bereits am 6. April 2021 abgefüllt. Ein Teil der Ausbeute erschien seinerzeit als limitierte „Worlds Edition“ der Brennerei – eine sechsteilige Serie mit je 50 Flaschen, die internationalen Metropolen gewidmet war und persönlich von George S. Grant selektiert wurde. Die verbleibenden Flaschen lagerten seither unangetastet im Warehouse der Destillerie.

Zum Jubiläum bot sich deinwhisky.de die seltene Gelegenheit, diese letzten Bestände zu übernehmen und als exklusive Sonderabfüllung zu präsentieren. Für das Unternehmen markiert diese Abfüllung nicht nur einen Höhepunkt des Jubiläumsjahres, sondern auch ein Statement zur eigenen Philosophie: charakterstarke Einzelfässer mit Geschichte, Substanz und Persönlichkeit.

Die exklusive Jubiläumsabfüllung ist ab dem 1. Februar ausschließlich über deinwhisky.de erhältlich.

Im Laufe des Jubiläumsjahres dürfen sich Whiskyfreunde auf weitere exklusive und sorgfältig ausgewählte Abfüllungen freuen, die das 10-jährige Bestehen begleiten und die Handschrift von deinwhisky.de auf unterschiedliche Weise widerspiegeln werden.

Über deinwhisky.de

deinwhisky.de ist ein unabhängiger deutscher Online-Whiskyhändler, der 2016 gegründet wurde. Der Fokus liegt auf sorgfältig kuratierten Single Malts, limitierten Abfüllungen und exklusiven Einzelfässern in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Brennereien und unabhängigen Abfüllern. Mit Leidenschaft für Qualität, Transparenz und authentischen Genuss richtet sich deinwhisky.de gleichermaßen an Kenner wie an neugierige Entdecker außergewöhnlicher Whiskys.