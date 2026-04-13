Der Online-Händler und unabhängige Abfüller deinwhisky.de setzt seine White Label Serie fort, und stellt heute ein neues Bottling vor:

Der Single Malt der Lowland-Destillerie Glenkinchie reifte 18 Jahre lang ausschließlich ein einem Oloroso Sherry Hogshead, und wurde dann gemeinsam mit Sansibar Whisky als Joint Bottling in Fassstärke mit 53,4 % Vol. abgefüllt.

Mehr über das 18 Jahre alte Glenkinchie Single Cask Bottling für deinwhisky.de und wie Sie ihn erhalten können, nachfolgend:

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Rarität aus den Lowlands

Exklusives 18 Jahre altes Glenkinchie Single Cask für deinwhisky.de

Mit einer neuen Abfüllung setzt deinwhisky.de seine beliebte White Label Serie fort und stellt gemeinsam mit Sansibar Whisky ein außergewöhnliches Joint Bottling vor: einen 18 Jahre alten Single Malt aus der Glenkinchie Distillery.

Der im Jahr 2008 destillierte und 2026 abgefüllte Whisky reifte über die gesamte Zeit in einem Oloroso Sherry Hogshead und wurde mit kräftigen 53,4% vol. in Fassstärke abgefüllt. Wie bei allen Abfüllungen der White Label Serie wurde auch hier bewusst auf Kühlfiltration und Färbung verzichtet, um den Charakter des Destillats unverfälscht zu bewahren.

Unabhängige Abfüllungen von Glenkinchie sind nur selten anzutreffen, insbesondere in dieser Reife und als Single Cask. Umso bemerkenswerter ist die Auswahl dieses Fasses, das nicht nur durch seine Seltenheit, sondern vor allem durch sein sensorisches Profil überzeugen konnte. Im Vordergrund stehen cremige, süße Noten von Sahne-Honig-Bonbon und saftigen, roten Früchten, begleitet von floralen Nuancen und einer subtilen, leicht pudrigen Eleganz. Am Gaumen zeigen sich zudem reife, süße rote Früchte sowie zarte Zitrusanklänge, die dem Whisky Frische und Balance verleihen.

Mit dieser Abfüllung unterstreichen deinwhisky.de und Sansibar Whisky ihren Anspruch, ausgewählte Einzelfässer mit eigenständigem Charakter zu präsentieren. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf der Seltenheit, sondern insbesondere auf der geschmacklichen Qualität und der individuellen Fassausprägung.

Die Abfüllung ist streng limitiert und ab sofort exklusiv bei deinwhisky.de erhältlich.

Im Laufe des Jubiläumsjahres dürfen sich Whiskyfreunde auf weitere exklusive und sorgfältig ausgewählte Abfüllungen freuen, die das 10-jährige Bestehen begleiten und die Handschrift von deinwhisky.de auf unterschiedliche Weise widerspiegeln werden.



