Ein unabhängig und exklusiv für den eigenen Shop abgefüllter Ben Nevis, der noch vor dem Millenium ins Fass gelegt wurde – das ist das Angebot von deinwhisky.de, das wir Ihnen untenstehend präsentieren können. Der Abfüller hat sich für ein Bourbon Hogshead entschieden, das dem Destillat neben den süßen und fruchtigen Fasseinflüssen Raum für die eigenen Noten lässt. Abgefüllt wurde fassstark und natürlich ohne Farbstoff oder Kühlfiltration.

Mehr Infos wie die Tasting Notes und wo Sie den Whisky kaufen können, finden Sie hier:

Exklusive Einzelfassabfüllung für deinwhisky.de: Ben Nevis 1998/2025 von The Whisky Jury

Mit großer Freude präsentieren wir eine besondere Exklusivabfüllung, die Genießerherzen höherschlagen lässt: Dieser Ben Nevis 1998/2025 wurde von The Whisky Jury eigens für deinwhisky.de ausgewählt und in Fassstärke abgefüllt – ein einzelnes Bourbon Hogshead (#1559) aus dem beliebten Jahrgang 1998, gereift über beeindruckende 26 Jahre in den schottischen Highlands.



Ben Nevis aus den späten 90ern gilt längst als moderner Klassiker – kraftvoll, charaktervoll und unverwechselbar. Diese Edition zeigt eindrucksvoll, warum:



In der Nase vereinen sich Tropenfrüchte, Honig und Orangenmarmelade, während am Gaumen Toffee, Tabak, Trockenfrüchte und eine feine Mineralität für Tiefe und Balance sorgen. Der lange, wärmende Abgang mit Noten von Eiche und dunkler Schokolade rundet das Erlebnis perfekt ab.



Ein meisterhafter Single Malt – komplex, elegant und voller Persönlichkeit.



Nur 177 Flaschen wurden abgefüllt, welche ab sofort exklusiv bei deinwhisky.de erhältlich sind

Details:

Destillerie: Ben Nevis

Abfüller: The Whisky Jury (Exklusiv für deinwhisky.de)

Destilliert: Dezember 1998

Abgefüllt: Juni 2025

Fass: Refill Hogshead (#1559)

Alkoholgehalt: 53,8% vol.

Flaschenanzahl: 177

Abfüllung: Natural Cask Strength, Non Chill Filtered, Natural Colour

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/

Über deinwhisky.de:

deinwhisky.de ist ein auf hochwertige und limitierte Whiskys spezialisierter Online-Shop, gegründet 2016 von Sebastian Becker. Der Fokus liegt auf unabhängigen Abfüllern, sorgfältig ausgewählten Einzelfassabfüllungen und exklusiven Kooperationen, die Whisky-Liebhabern besondere Entdeckungen ermöglichen.



