Nach den Eintritten in die Märkte Österreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz ist Whisky.com nun auch in den USA präsent. Seit dem 20. Oktober 2025 bietet der Onlinehändler auch dort unter https://us.whisky.com/shop sein breites Sortiment an Premium-Whiskys und ausgewählten Spirituosen an. Und setzt hierbei auf eine enge Partnerschaft mit dem Technologie- und Logistikanbieter Bottle Nexus.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir vom „Treffpunkt feiner Geister“ erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky.com – Online-Shop startet in den USA

Nach erfolgreichen Markteintritten von Whisky.de in Österreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz beginnt nun auch Whisky.com – Where Fine Spirits Meet mit dem Verkauf von Whisky und eröffnet den Zugang zum US-amerikanischen Markt. Amerikanische Kundinnen und Kunden können ab sofort über die Whisky.com-Shop-Plattform aus einem breiten Sortiment an Premium-Whiskys und ausgewählten Spirituosen wählen.

Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die wachsende internationale Nachfrage nach hochwertigen Whiskys sowie das zunehmende Interesse amerikanischer Genießer an europäischen Spirituosen. Whisky.com bringt damit seine über 30-jährige Erfahrung und Expertise auch über den Atlantik.

„Der US-amerikanische Markt ist ein wichtiger Meilenstein für die Internationalisierung unserer Marke. Wir möchten Whisky-Fans weltweit die Möglichkeit bieten, unser sorgfältig ausgewähltes Sortiment zu entdecken und von unserem Online-Service zu profitieren“, erklärt Benedikt Lüning, Geschäftsführer von Whisky.com und Whisky.de.

Die Shop-Plattform ist seit 20.10.2025 für den US-Markt verfügbar und bietet Kundinnen und Kunden aus Amerika ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis mit detaillierten Produktbeschreibungen, Verkostungsvideos und Hintergrundinformationen rund um das Thema Whisky. Um den komplexen Anforderungen des US-Marktes gerecht zu werden, setzt Whisky.com auf eine enge Partnerschaft mit dem Technologie- und Logistikanbieter Bottle Nexus. Auf diese Weise kann Whisky.com seiner US-Kundschaft einen unkomplizierten Ablauf von der Bestellung, zum Kauf und bis hin zum Versand gewährleisten.

Mit der Expansion in die USA baut Whisky.com seine Position als DIE Online-Adresse für Whiskyliebhaber weiter aus und erschließt gleichzeitig neue Märkte weltweit.

Über Whisky.com – Where Fine Spirits Meet

Whisky.de ist seit 1993 die führende deutschsprachige Plattform für Whisky und hochwertige Spirituosen. Im Jahr 2013 erwarb das Unternehmen die Domain Whisky.com und machte damit einen weiteren großen Schritt nach vorne. Neben den Online-Shops bietet das Unternehmen fundiertes Expertenwissen, Verkostungsvideos, Hintergrundberichte und eine lebendige Community für Genießer.

Jetzt selbst vorbeischauen unter https://us.whisky.com/shop