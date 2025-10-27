Sullivans Cove stellt neue älteste Single Malts Australiens vor

Die tasmanische Destillerie Sullivans Cove übertrifft ihren eigenen ältesten Single Malts Australiens, den sie im Mai vorstellten, um ein weiteres Jahr, und stellt zwei 25-jährige Abfüllungen vor. Die beiden Fässer dieser Einzelfass-Abfüllungen befüllte die Brennerei 1999, dem Anfangsjahr der Destillerie.

Das erste nun abgefüllte Fas trägt die Bezeichnung HH0056, einem 200-litre American oak ex-Bourbon barrel. Aus diesem konnten nach 25 Jahren nur 134 Flaschen abgefüllt werden. Diese sind nur auf Einladung erhältlich.

Die zweite Abfüllung stammt aus dem Einzelfass mit der Bezeichnung HH0010, einem 300-Liter-Fass aus amerikanischer Eiche, das zuvor Bourbon enthielt. Nur 349 Flaschen sind per Losverfahren erhältlich. Zusätzlich ist, wie One more dram schreibt, eine begrenzte Menge Sullivans Cove 25 Years Old für die internationalen Märkte London, Paris, Hongkong und Singapur, sowie für The Whisky Club reserviert.